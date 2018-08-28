Z Архив новостей новости
5 14 6 3537
13:02, 28 августа 2018

Володин ответил на обвинения в коррупции, прозвучавшие от Алексея Навального и его Фонда

Мать Вячеслава Володина купила 400-метровую квартиру в Москве на свои деньги, полученные от продажи доли в семейном бизнесе. Так председатель Госдумы ответил на обвинения в коррупции, прозвучавшие от Алексея Навального и его Фонда.

Спикер Госдумы объяснил журналистам происхождение средств на элитную квартиру на Мичуринском проспекте, которая фигурирует в расследовании Алексея Навального. По словам Вячеслава Володина, он с матерью владел примерно третью акций холдинга компании Солнечные продукты. Это по оценкам СМИ один из лидеров по производству подсолнечного масла и майонеза в стране. Около 10ти лет назад Володин продал ценные бумаги партнёру Владиславу Бурову за 200 миллионов долларов. Мать Володина Лидия Барабанова получила примерно половину суммы. И купила квартиру, приводит слова спикера телеканал Дождь. Все деньги перед этим перевели в рубли, уточнил Володин. Точную стоимость элитного жилья он не знает. По оценке ФБК рыночная стоимость жилья около 230 миллионов рублей. Но Володин уверяет, что недвижимость стоила намного дешевле, так как была куплена 10 лет назад по договору о долевом участии в строительстве. Спикер Госдумы добавил, что сначала совладельцем холдинга должна была стать его сестра. Поскольку она вкладывала средства. Но сестра возглавляла службу управления персоналом, поэтому её долю записали на мать.

Барабанова по словам её сына также вложила деньги в бизнес в Смоленской области. По некоторым данным пожилая женщина – ей 82 года – владеет примерно десятком предприятий в регионе. Володин сообщил, что бизнесом в Смоленской области занимаются многие члены его семьи. Спикер Госдумы утверждает, что дохода предприятия не приносят.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

sokal123 28 августа 2018 | 13:10

Ты ,володин , один из главных казнокрадов страны ,зачем ты всегда врешь.

rihard 28 августа 2018 | 13:13

sokal123: Практически у каждого представителя высшей власти, родственники- гениальные бизнесмены!

danko1 28 августа 2018 | 13:21

rihard: Врет нагло Володин.
10 лет назад стоимость жилья была самой дорогой,а потом спад начался.
Да и знает ли мама Володина, что она была владелицей бизнеса?
Тут недавно в фильме "Питерские" по Дождю показывали одного не самого близкого приятеля Путина, который множеством фирм владел, но даже понятия толком не имел об этих фирмах.
Да и живет этот "миллиардер" очень скромно.
Но 20 ст. Конвенции поэтому и не принимают, что будет мешать воровать тем, кто во власти.

patrikk_1 28 августа 2018 | 13:30

danko1:

Если Вячеслав Володин врёт, то глава ФБК Алексей Навальный с лёгкостью это докажет. Он доведёт дело до суда и обязательно посадит Володина за решётку. Иначе Навальный трепло.

ematveev 28 августа 2018 | 13:22

rihard:
Не всегда.
Иногда сами чиновники очень талантливы.
Немцов говорит, что он очень хорошо заработал на перепродаже акций Газпрома. Купил их очень дешево, а продал дорого.
И еще у него неплохой доход от средств, размещенных в банках: около 100 милионов на счетах по декларации 2008 года.

Но 50 тыс долларов на акции (и это только часть) и 100 млн на счетах - они, как водится, появились "из тумбочки".

proxxit 28 августа 2018 | 13:22

rihard:

+100
Обамка, не смотри, что черномазый - прикупил в Вашингтоне хатку за 8 лямов $, и это без ремонта...

С другой стороны, ты, совковый холуишка, сам хотел капитализма - хавай, придурок, что заказывал.

danko1 28 августа 2018 | 13:12

Талантливые в бизнесе мамы,жены, дети...
Но почему тогда Россия под управлением этих сыночков, мужей и отцов в такой ж...?
И кто же поверит этим жалким оправданиям путинского холуя и лжеца?

ematveev 28 августа 2018 | 13:31

danko1:

Есть одна очень талантливая семья.
Жена плела корзины, муж торговал на ими станции, продавал пассажирам проходящих поездов.
А потом они на заработанные деньги купили заводик в деревне.
Причем так удачно расположенный, что даже смогли сдавать в аренду сарайчик 8х8 метров в ДЕСЯТЬ раз дороже такого же по площади офиса в центре Москвы.
Правда, своему сыну. И тот, из сыновней любви, в десять раз переплачивал маме за аренду...
Чудеса!

tks 28 августа 2018 | 13:20

На примере Володина наглядно видно, что значит лживая ложь на гекатомбах лжи.

tks 28 августа 2018 | 13:22

Как интересно! А за счет чего Володин сначала стал совладельцем, а потом вдруг скромно продал долю свою малую, естественно, об этом стоит только догадываться?

oldmen56 28 августа 2018 | 13:27

Лучше было бы промолчать.

rosta 28 августа 2018 | 13:31

Кривая отмазка не катит !

abuvgrobu 28 августа 2018 | 13:34

Вороватый Володин пытается хоть как-нибудь выкрутиться..

democ 28 августа 2018 | 13:38

Володин честно и открыто признался в коррупции. Особенно, когда упомянул, что члены его все занимаются бизнесом. А он получается их крышует с высокого места в Кремле. Поголовное ворьё.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 482 6 6231 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Илья Клишин диджитал-директор RTVI

Возникает сотрудник полиции и заявляет, что моя «акция» «не согласована» Я его спросил, запрещает ли закон просто класть цветы на улице. Он ответил (и я не шучу): если вы их как будто обронили, то нет…

5 104 6 33937 21.08
Kполиция, общество, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 176 6 16707 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Блоги

+ Отдых в Туве: как Путин провёл выходные на Енисее Отдых в Туве: как Путин провёл выходные на Енисее Компанию президенту составили министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников…

5 96 6 10107 09:14
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 267 6 28856 22.08
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 73 6 8298 24.08
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 58 6 6930 24.08
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 55 6 6596 27.08
Kистория, мнения
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 56 6 6898 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 45 6 5761 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 11058 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 793 6 102658 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7237 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Володин объяснил происхождение 400-метровой квартиры матери По его словам, она купила ее десять лет назад на свои деньги…

5 70 6 9678 11:11
Kволодин, финансы, недвижимость, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 66 6 9120 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России Страна и властная вертикаль разучились самостоятельно жить и думать. Это всё напоминает птицу, которую вырастили в клетке, а потом выпустили на волю. Выживет? Скорее всего нет…

5 137 6 19216 08:48
Kкрым, путин, рф, политика, власть, общество, события

Популярное за неделю

Новости

В Забайкалье совершено нападение на воинский эшелон Это случилось в ночь на понедельник…

5 51 6 53058
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 97 6 146856 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 267 6 28856 22.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 188 6 349081 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Видео дня

+ В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» Бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «ЕР»...

5 380 6 84576 25.08
8читать ;смотреть
Kполитика, наркотики, власть, бельгия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7216914
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3633889

Сегодня в эфире