Володин ответил на обвинения в коррупции, прозвучавшие от Алексея Навального и его Фонда
Мать Вячеслава Володина купила 400-метровую квартиру в Москве на свои деньги, полученные от продажи доли в семейном бизнесе. Так председатель Госдумы ответил на обвинения в коррупции, прозвучавшие от Алексея Навального и его Фонда.
Спикер Госдумы объяснил журналистам происхождение средств на элитную квартиру на Мичуринском проспекте, которая фигурирует в расследовании Алексея Навального. По словам Вячеслава Володина, он с матерью владел примерно третью акций холдинга компании Солнечные продукты. Это по оценкам СМИ один из лидеров по производству подсолнечного масла и майонеза в стране. Около 10ти лет назад Володин продал ценные бумаги партнёру Владиславу Бурову за 200 миллионов долларов. Мать Володина Лидия Барабанова получила примерно половину суммы. И купила квартиру, приводит слова спикера телеканал Дождь. Все деньги перед этим перевели в рубли, уточнил Володин. Точную стоимость элитного жилья он не знает. По оценке ФБК рыночная стоимость жилья около 230 миллионов рублей. Но Володин уверяет, что недвижимость стоила намного дешевле, так как была куплена 10 лет назад по договору о долевом участии в строительстве. Спикер Госдумы добавил, что сначала совладельцем холдинга должна была стать его сестра. Поскольку она вкладывала средства. Но сестра возглавляла службу управления персоналом, поэтому её долю записали на мать.
Барабанова по словам её сына также вложила деньги в бизнес в Смоленской области. По некоторым данным пожилая женщина – ей 82 года – владеет примерно десятком предприятий в регионе. Володин сообщил, что бизнесом в Смоленской области занимаются многие члены его семьи. Спикер Госдумы утверждает, что дохода предприятия не приносят.
Комментарии14
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sokal123 28 августа 2018 | 13:10
Ты ,володин , один из главных казнокрадов страны ,зачем ты всегда врешь.
rihard 28 августа 2018 | 13:13
sokal123: Практически у каждого представителя высшей власти, родственники- гениальные бизнесмены!
danko1 28 августа 2018 | 13:21
rihard: Врет нагло Володин.
10 лет назад стоимость жилья была самой дорогой,а потом спад начался.
Да и знает ли мама Володина, что она была владелицей бизнеса?
Тут недавно в фильме "Питерские" по Дождю показывали одного не самого близкого приятеля Путина, который множеством фирм владел, но даже понятия толком не имел об этих фирмах.
Да и живет этот "миллиардер" очень скромно.
Но 20 ст. Конвенции поэтому и не принимают, что будет мешать воровать тем, кто во власти.
patrikk_1 28 августа 2018 | 13:30
danko1:
Если Вячеслав Володин врёт, то глава ФБК Алексей Навальный с лёгкостью это докажет. Он доведёт дело до суда и обязательно посадит Володина за решётку. Иначе Навальный трепло.
ematveev 28 августа 2018 | 13:22
rihard:
Не всегда.
Иногда сами чиновники очень талантливы.
Немцов говорит, что он очень хорошо заработал на перепродаже акций Газпрома. Купил их очень дешево, а продал дорого.
И еще у него неплохой доход от средств, размещенных в банках: около 100 милионов на счетах по декларации 2008 года.
Но 50 тыс долларов на акции (и это только часть) и 100 млн на счетах - они, как водится, появились "из тумбочки".
proxxit 28 августа 2018 | 13:22
rihard:
+100
Обамка, не смотри, что черномазый - прикупил в Вашингтоне хатку за 8 лямов $, и это без ремонта...
С другой стороны, ты, совковый холуишка, сам хотел капитализма - хавай, придурок, что заказывал.
danko1 28 августа 2018 | 13:12
Талантливые в бизнесе мамы,жены, дети...
Но почему тогда Россия под управлением этих сыночков, мужей и отцов в такой ж...?
И кто же поверит этим жалким оправданиям путинского холуя и лжеца?
ematveev 28 августа 2018 | 13:31
danko1:
Есть одна очень талантливая семья.
Жена плела корзины, муж торговал на ими станции, продавал пассажирам проходящих поездов.
А потом они на заработанные деньги купили заводик в деревне.
Причем так удачно расположенный, что даже смогли сдавать в аренду сарайчик 8х8 метров в ДЕСЯТЬ раз дороже такого же по площади офиса в центре Москвы.
Правда, своему сыну. И тот, из сыновней любви, в десять раз переплачивал маме за аренду...
Чудеса!
tks 28 августа 2018 | 13:20
На примере Володина наглядно видно, что значит лживая ложь на гекатомбах лжи.
tks 28 августа 2018 | 13:22
Как интересно! А за счет чего Володин сначала стал совладельцем, а потом вдруг скромно продал долю свою малую, естественно, об этом стоит только догадываться?
oldmen56 28 августа 2018 | 13:27
Лучше было бы промолчать.
rosta 28 августа 2018 | 13:31
Кривая отмазка не катит !
abuvgrobu 28 августа 2018 | 13:34
Вороватый Володин пытается хоть как-нибудь выкрутиться..
democ 28 августа 2018 | 13:38
Володин честно и открыто признался в коррупции. Особенно, когда упомянул, что члены его все занимаются бизнесом. А он получается их крышует с высокого места в Кремле. Поголовное ворьё.