Володин ответил на обвинения в коррупции, прозвучавшие от Алексея Навального и его Фонда

Мать Вячеслава Володина купила 400-метровую квартиру в Москве на свои деньги, полученные от продажи доли в семейном бизнесе. Так председатель Госдумы ответил на обвинения в коррупции, прозвучавшие от Алексея Навального и его Фонда.

Спикер Госдумы объяснил журналистам происхождение средств на элитную квартиру на Мичуринском проспекте, которая фигурирует в расследовании Алексея Навального. По словам Вячеслава Володина, он с матерью владел примерно третью акций холдинга компании Солнечные продукты. Это по оценкам СМИ один из лидеров по производству подсолнечного масла и майонеза в стране. Около 10ти лет назад Володин продал ценные бумаги партнёру Владиславу Бурову за 200 миллионов долларов. Мать Володина Лидия Барабанова получила примерно половину суммы. И купила квартиру, приводит слова спикера телеканал Дождь. Все деньги перед этим перевели в рубли, уточнил Володин. Точную стоимость элитного жилья он не знает. По оценке ФБК рыночная стоимость жилья около 230 миллионов рублей. Но Володин уверяет, что недвижимость стоила намного дешевле, так как была куплена 10 лет назад по договору о долевом участии в строительстве. Спикер Госдумы добавил, что сначала совладельцем холдинга должна была стать его сестра. Поскольку она вкладывала средства. Но сестра возглавляла службу управления персоналом, поэтому её долю записали на мать.

Барабанова по словам её сына также вложила деньги в бизнес в Смоленской области. По некоторым данным пожилая женщина – ей 82 года – владеет примерно десятком предприятий в регионе. Володин сообщил, что бизнесом в Смоленской области занимаются многие члены его семьи. Спикер Госдумы утверждает, что дохода предприятия не приносят.