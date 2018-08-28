Жители якутского посёлка Жиганск проведут 9 сентября местный референдум о полном запрете продажи алкоголя
Идея плебисцита одобрена областной избирательной комиссией.
В случае одобрения жителями Жиганск станет первым райцентром в Якутии, в котором введут сухой закон. Как отмечает ТАСС, в Якутии более 400 небольших населённых пунктов, уже в 180 из них действует запрет на продажу алкоголя. Там вопрос решался просто на общем сходе населения.
Комментарии9
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testmeter 28 августа 2018 | 13:06
Алкоголь - наше всё! Он не продаётся!
patrikk_1 28 августа 2018 | 13:27
Жители якутского посёлка Жиганск проведут 9 сентября местный референдум о полном запрете продажи алкоголя...
В городе Жиганске должны продавать чифирь, клей БФ и хлеб с сапожным кремом.
archibald_dandy_esquire 28 августа 2018 | 13:30
testmeter: kochar:
посёлок Жиганск не хочет платить "путин-это-россия" за выпивку, тем самым подрывая бюджет! кроме того водка - это одна из скреп высокодуховной Расеи! население Жиганска - явная пятая колонна, ла и само название от слова "жиган" - мошенник, пройдоха!
#путин-введи-войска!!!
drillerthriller 28 августа 2018 | 13:13
Был Жиганск, станет Жиган-юрт.
kochar 28 августа 2018 | 13:17
Николай II пытался ввести сухой закон - нет больше царей.
Горбачёв ввёл сухой закон - нет больше СССР.
Якутию жалко...
i_c_e 28 августа 2018 | 13:26
Дикари — «народные сходы», «референдумы».Совсем от России оторвались. Там у них Росгвардии совсем нет, что-ли, к порядку чтоб призвать?
timber_head 28 августа 2018 | 13:32
i_c_e: Она там есть. Но там она хорошо понимает, что ствол там тоже есть в каждом доме, а тайга она большая...
allasc 28 августа 2018 | 13:34
не проще ли ислам принять..... на Гундяя надежды нет
ams666 28 августа 2018 | 13:39
Это провокация! В бюджет деньги не поступают, а все пьют САМОГОН!