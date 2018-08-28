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13:01, 28 августа 2018

Владимир Путин расскажет о своей позиции по пенсионной реформе в  форме телеобращения

Владимир Путин расскажет о своей позиции по пенсионной реформе в  форме телеобращения, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сегодня президент назвал ожидаемой реакцию населения на пенсионную реформу, о которой объявило правительство. По его словам, все решения в этой сфере должны быть справедливыми и взвешенными, поскольку касаются судеб миллионов людей. При этом президент считает правильным, что правительство при подготовке изменений руководствовалось жёсткими расчётами.

Комментарии

21

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testmeter 28 августа 2018 | 13:03

Главный ресурс России - это её непредсказуемость
https://tinyurl.com/yckhzktn

chapter_2 28 августа 2018 | 13:05

testmeter: Свободу политическому заключённому Алексею Навальному !!!

tvitov66 28 августа 2018 | 13:15

chapter_2: лучше бы наш Гарант свою позицию наглядно показал - для доходчивости и повышения рейтинга просмотров

sokal123 28 августа 2018 | 13:08

testmeter:Опять будет сказки рассказывать , умасливать народец. И ему поверят , а жаль.

dorin1987 28 августа 2018 | 13:16

sokal123: А даже если не поверят? 86% населения привыкли сидеть на пятой точке, гордиться тем, что они - ымперцы и жрать все, что спускает им царек РФ.

platonnekafrin 28 августа 2018 | 13:05

Телеобращение.... Хотелось бы вживую.

lenin3 28 августа 2018 | 13:09

platonnekafrin: в глаза боится смотреть...

galina6837 28 августа 2018 | 13:19

platonnekafrin:
когда нечего противопоставить, либо без зрителей , либо мультик...

anji70 28 августа 2018 | 13:08

Как в обращении после Беслана, Путин обвинил какие то мифические внешние силы которые хотят развала страны и предложил отменить выборы губернаторов.

sergirusso 28 августа 2018 | 13:09

‘Хочу обратить внимание — я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.

galina6837 28 августа 2018 | 13:21

sergirusso:
так и знала, в цари метит...

tvitov66 28 августа 2018 | 13:29

galina6837: присоединив колонию к метрополии царь становится императором! Так что пока был царём пенсионный возраст не трогал

kablukov 28 августа 2018 | 13:11

Справедливо и взвешенно - это забрать нефть и газ у кулачья и отдам народу. Вот это будет справедливо и взвешенно.

testmeter 28 августа 2018 | 13:16

kablukov: Только вот бяда Вяликого Российского Народа в том, что после этой отдачи он снова выберет кулачье из своей среды и снова отдаст все ему. Голосуй - не голосуй, всё равно получишь Пуй

zhrv 28 августа 2018 | 13:13

- "расскажет о своей позиции по пенсионной реформе в форме телеобращения"

Да мне его позиция - до одного места. Мне важны дела его; прекратит ли он это безумие, или продолжит?

tvitov66 28 августа 2018 | 13:31

zhrv: он ещё нам докажет что то что было - было ещё не безумием, а небольшим хулиганством

sergirusso 28 августа 2018 | 13:16

Мы за Вована, но против Димосяна! Рано или поздно этот идиотизм должен закончиться...

student_ru_ru 28 августа 2018 | 13:18

Братья и сёстры! Подлые англосаксы вероломно напали на моих друганов! И поэтому нужны ваши пенсии! Скинемся же все, как один. в едином порыве!

galina6837 28 августа 2018 | 13:26

student_ru_ru:
если не сократить поголовье пенсионеров, не снизить уровень жизни россиян, то в России будут стоять базы НАТО и бегать саакашвили...

(комментарий скрыт)

prof57 28 августа 2018 | 13:30

Судя по фразе, про опережающие меры социальной защиты при осуществлении пенсионной реформы, "смягченный вариант" будет много хуже, чем правительственный... Правительство хотело предложить бесплатную эвтаназию... Если нет денег и работы.

ostapbey 28 августа 2018 | 13:34

¿?
?¿
Интересно, почему бы не ДО выборов выступить с таким выступлением??
А то получается как в известном одесском анекдоте про Рабиновича..

.
....Вы мне такой умный, как моя жена потом.....
.
Даже..

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