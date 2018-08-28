Роскомнадзор пригрозил «Яндексу» блокировкой сервиса «Видео», если компания не удалит ссылки на пиратские ресурсы
Доступ к нему могут ограничить уже в четверг вечером.
У крупнейшего российского поисковика есть 3 дня на то, чтобы убрать из выдачи сайты с нелегальным контентом. В противном случае сервис «Яндекс.Видео» ждет неминуемая блокировка, сообщил «Интерфаксу» заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Накануне ведомство направило в компанию уведомление о необходимости прекратить доступ к пиратским сайтам через «Яндекс.Видео». Субботин пояснил, что Роскомнадзор действует на основании решении Московского городского суда, которое было принято несколько дней назад. Оно предписывает компании удалить из выдачи ссылки на копии нескольких шоу и сериалов каналов ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер», которые принадлежат «Газпром-медиа». Помимо медиахолдинга «Яндекс» обвинили в пиратстве также «Национальная медиа группа» и «Первый канал» — на прошлой неделе все они в знак протеста против позиции компании убрали трансляции своих каналов с главной страницы поисковика.
В «Яндексе» тогда заявили, что компания соблюдает законы и дает правообладателям «беспрецедентные возможности» по блокировке нелегальных ресурсов и их зеркал.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 13:10
«Говенный замес», — пошутил Владимир Владимирович с Владимиром Соловьевым, по свидетельству последнего, говоря о состоянии народа. Так себе народишко. Плюй в глаза — все Божия роса.
Так что можно смело блокировать всё и вся.
cattt 28 августа 2018 | 13:20
vasya_von_smetankin: А что такое эта Яндекс, а Гуглу не желает Роскомпозор приказывать, а мы посмеемся.
cattt 28 августа 2018 | 13:25
cattt: Ой скорей бы, вообще заблокировала, меньше было бы пропаганды пропукинской.
drillerthriller 28 августа 2018 | 13:11
Говна-то...
luger_max_otto 28 августа 2018 | 13:18
Майнготт!!! А кто вообще поисковиком яндексовским пользуется- при наличии гугля и duckduckgo??? Ну ведь клоуны. Я- то думал, после горе- спутника цирк закончился :)
neon001 28 августа 2018 | 13:30
luger_max_otto: конечно пользуются. для некоторых яндекс и есть синоним интернета. просто в связи кризисом всякие говноканалы усиленно теряют бабло. видимо так.
stratofighter 28 августа 2018 | 13:27
Да и черт с ним. Все равно "Яндекс" давно уже ползает на брюхе и лижет сапоги власти. Да еще и скорешился с mail.ru, владельцем стукаческой службы "ВКонтакте".