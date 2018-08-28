Роскомнадзор пригрозил «Яндексу» блокировкой сервиса «Видео», если компания не удалит ссылки на пиратские ресурсы

Доступ к нему могут ограничить уже в четверг вечером.

У крупнейшего российского поисковика есть 3 дня на то, чтобы убрать из выдачи сайты с нелегальным контентом. В противном случае сервис «Яндекс.Видео» ждет неминуемая блокировка, сообщил «Интерфаксу» заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Накануне ведомство направило в компанию уведомление о необходимости прекратить доступ к пиратским сайтам через «Яндекс.Видео». Субботин пояснил, что Роскомнадзор действует на основании решении Московского городского суда, которое было принято несколько дней назад. Оно предписывает компании удалить из выдачи ссылки на копии нескольких шоу и сериалов каналов ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер», которые принадлежат «Газпром-медиа». Помимо медиахолдинга «Яндекс» обвинили в пиратстве также «Национальная медиа группа» и «Первый канал» — на прошлой неделе все они в знак протеста против позиции компании убрали трансляции своих каналов с главной страницы поисковика.

В «Яндексе» тогда заявили, что компания соблюдает законы и дает правообладателям «беспрецедентные возможности» по блокировке нелегальных ресурсов и их зеркал.