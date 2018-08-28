В Москве начали устанавливать экспериментальные приподнятые пешеходные переходы из резиновых пластин
Власти считают, что это позволит снизить аварийность на дорогах. Эксперимент проводится на Керченской улице. Если он окажется успешным, то в городе появится более сотни таких переходов.
Комментарии5
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eniro 28 августа 2018 | 12:40
Таак..., Какие еще есть предложения по распилу бюджета? Да не тяните,- что там еще будет потом...
kindman_a 28 августа 2018 | 13:03
eniro:
Нее, это - работает, это - надо.
ss2020 28 августа 2018 | 13:08
kindman_a: ...только около половины идёт на благотворительность...не больше!)))
platonnekafrin 28 августа 2018 | 13:01
Переходы на воздушных подушках сильно сократили смертность от низколетящего транспорта, но всё же увеличили процент людей, не доживших до пенсии - валятся от головокружения.
ss2020 28 августа 2018 | 13:06
пилите шура пилите... мы из регионов наблюдаем и и записываем про маму володина!)))