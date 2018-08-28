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12:31, 28 августа 2018

Береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно «Палладий» на выходе из Корейского пролива

Судно вышло из порта Пусан без оформления отхода. На его борту находятся 15 человек.

Экипаж судна оказал сопротивление южнокорейским властям, возможно, против них будут выдвинуты обвинения, — сказал в эфире РБК консул генконсульства России в Южной Корее Роман Быков.

В июне этого года российское судно «Палладий» было задержано в Пусане портовыми властями за долги по зарплате морякам. Сумма задолженности составила 250 тысяч рублей.

Комментарии

5

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rom8883 28 августа 2018 | 12:42

Хотели как из ресторана удрать не расплатившись.

a_111111 28 августа 2018 | 12:49

Там что новый экипаж?
Конечно Пуссан не Инчон... Но Варяг вспомнился...

ivar1964 28 августа 2018 | 12:58

Оказали сопротивление? Понимаю! Путин же сказал, что встали с колен. Что у него есть "Калибры" и "Искандеры". Видать, корейцы не знали об этом!

andre_klimov 28 августа 2018 | 13:33

По мере выяснения обстоятельств история всё более и более приобретает форму гротеска.

Судно в Пусане с мая. Вроде как - на ремонте было. Владелец зарплату не платил. 8 из 16 членов экипажа подали жалобу в российский профсоюз моряков (РПСМ) - это и было той ошбкой, которая привела к таким последствиям. РПСМ тут же подал жалобу в портовую инспекцию и судно было задержано до разрешения ситуации. Тем временем владельцы судна из Дальтранса попали под уголовное расследование, инициированное тем же самым РПСМ. Тем самым возможность быстрого разрешения ситуации была закрыта.

Сейчас у 5 членов экипажа кончился контракт - но они не получили списания (впрочем, как и полагающихся выплат). В результате они не могут вернуться домой, а многочисленные обращения в консульство РФ ни к чему не привели пока.

С другой стороны, экипаж сейчас недоукомплектован и судно не может быть выпущено, пока не будет минимально-необходимая комплектация экипажа.

Так же владелец, находящийся под следствием, не в состоянии заплатить причитающиеся сборы. РПСМ, забив на морячков, явно стремится по-быстрому забанкротить судовладельца. Это непременно случится и тогда можно будет спустя короткое время увидеть, кто является выгодоприобретателем в данной ситуации.

Попытка бегства - а именно так выглядит сейчас произошедшее - значительно ухудшает положение экипажа. Ибо теперь экипаж из "жертвы" переквалифицировался в "правонарушителя".

andre_klimov 28 августа 2018 | 13:35

Насчёт "оказал сопротивление" - возможно, но не обязательно. Моряки, которых бросили и владелец, и РПСМ, и государство, конечно, могли от отчаяния бежать. Но добровольно подписываться на судебное преследование в чужой стране и на возможность потерять работу на международных рейсах - вряд ли. Корейские источники ни словом о сопротивлении не упоминают. Больше похоже, что консульские пытаются просто обосновать своё нежелание заниматься проблемой российских граждан, оказавшихся в тяжёлойситуации.

PS. Слушайте, почему из корейской прессы можно узнать гораздо больше информации о проблемах российских граждан?

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