Береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно «Палладий» на выходе из Корейского пролива

Судно вышло из порта Пусан без оформления отхода. На его борту находятся 15 человек.

Экипаж судна оказал сопротивление южнокорейским властям, возможно, против них будут выдвинуты обвинения, — сказал в эфире РБК консул генконсульства России в Южной Корее Роман Быков.

В июне этого года российское судно «Палладий» было задержано в Пусане портовыми властями за долги по зарплате морякам. Сумма задолженности составила 250 тысяч рублей.