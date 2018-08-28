Роскомнадзор дал Яндексу 3 дня на то, чтобы удалить ссылки на пиратские сайты
В противном случае сервис может быть заблокирован. Об этом предупредил зам.главы ведомства Вадим Субботин. Он ссылается на решение Мосгорсуда.
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В противном случае сервис может быть заблокирован. Об этом предупредил зам.главы ведомства Вадим Субботин. Он ссылается на решение Мосгорсуда.
Комментарии5
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alis_kirs 28 августа 2018 | 12:40
===Роскомнадзор дал Яндексу 3 дня на то, чтобы удалить ссылки на пиратские сайты.===
DuckDuckGo.com всем в помощь! :-)
luger_max_otto 28 августа 2018 | 12:41
Да, а то я и забыл, что есть в природе такой поисковик- яндекс. Они бы еще альтависту вспомнили :)
arabtom 28 августа 2018 | 12:57
luger_max_otto: alis_kirs: А еще есть TOR, да и если на обыкновенный Google установить специальное расширение, он плевал на все блокировки Роскомнадзора и спокойно заходит на Рутрекер)))
cattt 28 августа 2018 | 13:17
luger_max_otto: Попробовал бы Роскомпозор приказать Гуглу, я бы посмеялся.
basel812 28 августа 2018 | 12:50
Выслуживался яндекс, выслуживался, да не выслужился.