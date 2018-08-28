Владимир Путин расскажет о своей позиции по пенсионной реформе в форме телеобращения
Владимир Путин расскажет о своей позиции по пенсионной реформе в форме телеобращения, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сегодня президент назвал ожидаемой реакцию населения на пенсионную реформу, о которой объявило правительство. По его словам, все решения в этой сфере должны быть справедливыми и взвешенными, поскольку касаются судеб миллионов людей. При этом президент считает правильным, что правительство при подготовке изменений руководствовалось жёсткими расчётами.
Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что сегодня Владимир Путин объявит о смягчении реформы.
Комментарии35
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putin2018 28 августа 2018 | 12:34
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 28 августа 2018 | 12:36
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
luger_max_otto 28 августа 2018 | 12:36
То есть публично расскажет, как именно он будет нарушать российскую Конституцию- и при этом в отставку сам не уйдет.
Банду Хутина- на пуй.
kindman_a 28 августа 2018 | 12:41
А в какой передаче? "Дом-2"?
tvitov66 28 августа 2018 | 12:54
kindman_a: в передаче "кругомвраги" - не зря у берегов Сирии весь флот собрали именно к телевыступлению. Гарант скажет что Родина Асада в опасности и пенсияФ нам не светит
vilingrad 28 августа 2018 | 12:47
luger_max_otto: расскажет о своей позиции по пенсионной реформе"
Советы постороннего или мнение постороннего. "А что я могу сделать?"
zapadnay 28 августа 2018 | 12:53
После драки, кулаками махать?
neyexo 28 августа 2018 | 13:04
luger_max_otto:
с конституцией все в порядке
Конституция - это желание президента.
От его хотения до изменения конституции надо максимум 85 дней, да хоть новую конституцию (93 г.)
igorrrpadlowitchs 28 августа 2018 | 12:40
putin2018: "расскажет о своей позиции"- а что о ней говорить : он сзади, а пенсионеры раком!
nernerr 28 августа 2018 | 12:38
Он завтра, в очередной, 15 раз, расскажет как сильно растёт экономика России?
dorin1987 28 августа 2018 | 12:43
nernerr: Халва-халва-халва. Не зря царек РФ так геббельса уважает - он и его шобла (лавруша сегодня это продемонстрировал), руководствуется исключительно заветами геббельса - повторяя по тысяче раз ложь, надеясь, что она правдой станет...
lenin3 28 августа 2018 | 12:44
nernerr: особенно похоронный бизнес...
galina6837 28 августа 2018 | 12:46
nernerr:
на этот раз гарантирует 145 млн. рабочих мест для всех, каждому россиянину от 50 лет по томографу и по квартире к нему, всем пенсионерам по три личных круглосуточных врача...
galina6837 28 августа 2018 | 12:49
galina6837:
пойду сниму с ушей старую лапшу, место освобожу...
lager23 28 августа 2018 | 12:58
galina6837: Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг.
В списке поручений президента – бесплатное выполнение гарантированного перечня ритуальных услуг по принципу "одного окна" с использованием номера пенсионного страхования. Сейчас для получения услуги необходимо оформлять более пяти документов в разных инстанциях
goshan31 28 августа 2018 | 12:40
Грустно, девочки!
peresvet73 28 августа 2018 | 12:40
Да пошёл он, со своей болтовнёй! Трепач!
galina6837 28 августа 2018 | 12:41
Известная позиция - не о чем говорить, вашего покорного слуги там нет, настамнет, этонея, меняввеливзаблуждение...
basel812 28 августа 2018 | 12:47
Добрый Ботоксный Царь скостит срок милым дамам и все будут в восторге.
abuvgrobu 28 августа 2018 | 12:49
Зарплаты РЕАЛЬНЫЕ а не из нарисованных статистических данных подымите для начала а потом уже и о повышении поговорим. А то РЕАЛЬНО люди получают минималку, про село вообще молчу как и про маленькие города, а вы нам тут рассказываете как у нас ЗП выросло да все из горла прям прет. И на кого вы там собрались возложить тяготы повышения пенсионного возраста? на тех же кто сейчас копейки получает? Силовики видать будут уходить как и раньше досрочно и пенсии у них немаленькие и зарплаты в течение работы тоже не копеечные. Народ за Путина голосовал и верил, а в итоге получили того же премьера Димку с тем же правительством и кучей реформ каждая из которых ничего кроме ненависти у простых людей не вызывает. Чего добиваетесь?
polikarpich 28 августа 2018 | 13:21
abuvgrobu: Ну чё могу сказать? Верь дальше в Путина и голосуй за Путина.
И, самое смешное, что так оно и будет. Ты, то есть т. наз. "народ", завтра же за него и проголосуешь, если понадобится.
aleks50 Алексей Клубников 28 августа 2018 | 12:49
Эти правящие сволочи, грабящие народ ещё получат по полной от этого дремлющего народа.
timber_head 28 августа 2018 | 12:53
Человек, он которого зависит вступил ли закон в силу, сто раз обещавший, что "никакого повышения пенсионного возраста не будет", "расскажет о своей позиции в форме телеобращения". Круть. Эй, Великая нация, ну ка быстро к телевизорам! Подвезли свежую лапшу!
lager23 28 августа 2018 | 12:53
Владимир Путин расскажет о своей позиции по пенсионной реформе в форме телеобращения...
///////
Кому нужно мнение человека укравшего у страны 18 лет?
timber_head 28 августа 2018 | 13:02
lager23: Не 18. Гораздо больше. То что он наворотил и за 50 лет теперь не разгребешь. Если вообще будет к тому времени Россия.
zkotor 28 августа 2018 | 12:54
конченный мерзавец и подонок
foma55 28 августа 2018 | 12:56
А я знаю,что он скажет:" Терпели столько лет ещё потерпите.Я не вечен, после меня хоть потоп".
И Путин перед своим уходом в небытие ,если успеет, из Конституции в предложении " не более два срока подряд" уберёт "подряд" и сократит срок президентства с 6 на 5 , а может и на 4.
vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 12:57
Они действительно так мыслят.
Президент страны черпает информацию из грифованных красных папочек, в которых есть ядерный удар по Варшаве, но нет простых вещей, понятных любому школьнику и непонятных бывшему агенту КГБ.
Его собственный социальный опыт не позволяет ни понять, ни принять, что может быть по другому.
Его первой выборной должностью был пост президента. Его попытка создать семью превратилась в спецоперацию. Вся его жизнь прошла в борьбе с виртуальными врагами. Он просто не умеет мыслить иначе.
sergirusso 28 августа 2018 | 13:02
‘Хочу обратить внимание — я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет....
galina6837 28 августа 2018 | 13:15
sergirusso:
неужели завтра объявит об отставке? ...
polikarpich 28 августа 2018 | 13:25
galina6837: Да, застрелится в прямом эфире из ржавого маузера.
:-)))
neyexo 28 августа 2018 | 13:02
Спаситель наш
(вы что, с ума сошли?)
lager23 28 августа 2018 | 13:03
Тихо, товарищи, Пукин говорить будет!
nernerr 28 августа 2018 | 13:04
"Пенсионное решение" - это экономическая реформа в виде комплексного экономического решения "Вишенка на торте" или только Вишенка без тортика? ;))))))))
beobachter 28 августа 2018 | 13:09
ГраждАне телезрители, приготовьте тёмные очки, дабы не ослепнуть от сияния всего белого, в котором Путин явится с экрана. Он вам в очередной раз объяснит, какие недоумки сидят в ЕГО правительстве и карманной думе, и только ОН ОДИН может их поправить....