Z Архив новостей новости
5 35 6 1904
12:30, 28 августа 2018

Владимир Путин расскажет о своей позиции по пенсионной реформе в  форме телеобращения

Владимир Путин расскажет о своей позиции по пенсионной реформе в  форме телеобращения, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сегодня президент назвал ожидаемой реакцию населения на пенсионную реформу, о которой объявило правительство. По его словам, все решения в этой сфере должны быть справедливыми и взвешенными, поскольку касаются судеб миллионов людей. При этом президент считает правильным, что правительство при подготовке изменений руководствовалось жёсткими расчётами.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что сегодня Владимир Путин объявит о смягчении реформы.

Комментарии

35

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

putin2018 28 августа 2018 | 12:34

http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

andreykochnev 28 августа 2018 | 12:36

http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

luger_max_otto 28 августа 2018 | 12:36

То есть публично расскажет, как именно он будет нарушать российскую Конституцию- и при этом в отставку сам не уйдет.
Банду Хутина- на пуй.

kindman_a 28 августа 2018 | 12:41

А в какой передаче? "Дом-2"?

tvitov66 28 августа 2018 | 12:54

kindman_a: в передаче "кругомвраги" - не зря у берегов Сирии весь флот собрали именно к телевыступлению. Гарант скажет что Родина Асада в опасности и пенсияФ нам не светит

vilingrad 28 августа 2018 | 12:47

luger_max_otto: расскажет о своей позиции по пенсионной реформе"
Советы постороннего или мнение постороннего. "А что я могу сделать?"

zapadnay 28 августа 2018 | 12:53

После драки, кулаками махать?

neyexo 28 августа 2018 | 13:04

luger_max_otto:
с конституцией все в порядке
Конституция - это желание президента.
От его хотения до изменения конституции надо максимум 85 дней, да хоть новую конституцию (93 г.)

igorrrpadlowitchs 28 августа 2018 | 12:40

putin2018: "расскажет о своей позиции"- а что о ней говорить : он сзади, а пенсионеры раком!

nernerr 28 августа 2018 | 12:38

Он завтра, в очередной, 15 раз, расскажет как сильно растёт экономика России?

dorin1987 28 августа 2018 | 12:43

nernerr: Халва-халва-халва. Не зря царек РФ так геббельса уважает - он и его шобла (лавруша сегодня это продемонстрировал), руководствуется исключительно заветами геббельса - повторяя по тысяче раз ложь, надеясь, что она правдой станет...

lenin3 28 августа 2018 | 12:44

nernerr: особенно похоронный бизнес...

galina6837 28 августа 2018 | 12:46

nernerr:
на этот раз гарантирует 145 млн. рабочих мест для всех, каждому россиянину от 50 лет по томографу и по квартире к нему, всем пенсионерам по три личных круглосуточных врача...

galina6837 28 августа 2018 | 12:49

galina6837:
пойду сниму с ушей старую лапшу, место освобожу...

lager23 28 августа 2018 | 12:58

galina6837: Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг.

В списке поручений президента – бесплатное выполнение гарантированного перечня ритуальных услуг по принципу "одного окна" с использованием номера пенсионного страхования. Сейчас для получения услуги необходимо оформлять более пяти документов в разных инстанциях

goshan31 28 августа 2018 | 12:40

Грустно, девочки!

peresvet73 28 августа 2018 | 12:40

Да пошёл он, со своей болтовнёй! Трепач!

galina6837 28 августа 2018 | 12:41

Известная позиция - не о чем говорить, вашего покорного слуги там нет, настамнет, этонея, меняввеливзаблуждение...

basel812 28 августа 2018 | 12:47

Добрый Ботоксный Царь скостит срок милым дамам и все будут в восторге.

abuvgrobu 28 августа 2018 | 12:49

Зарплаты РЕАЛЬНЫЕ а не из нарисованных статистических данных подымите для начала а потом уже и о повышении поговорим. А то РЕАЛЬНО люди получают минималку, про село вообще молчу как и про маленькие города, а вы нам тут рассказываете как у нас ЗП выросло да все из горла прям прет. И на кого вы там собрались возложить тяготы повышения пенсионного возраста? на тех же кто сейчас копейки получает? Силовики видать будут уходить как и раньше досрочно и пенсии у них немаленькие и зарплаты в течение работы тоже не копеечные. Народ за Путина голосовал и верил, а в итоге получили того же премьера Димку с тем же правительством и кучей реформ каждая из которых ничего кроме ненависти у простых людей не вызывает. Чего добиваетесь?

polikarpich 28 августа 2018 | 13:21

abuvgrobu: Ну чё могу сказать? Верь дальше в Путина и голосуй за Путина.
И, самое смешное, что так оно и будет. Ты, то есть т. наз. "народ", завтра же за него и проголосуешь, если понадобится.

aleks50 Алексей Клубников 28 августа 2018 | 12:49

Эти правящие сволочи, грабящие народ ещё получат по полной от этого дремлющего народа.

timber_head 28 августа 2018 | 12:53

Человек, он которого зависит вступил ли закон в силу, сто раз обещавший, что "никакого повышения пенсионного возраста не будет", "расскажет о своей позиции в форме телеобращения". Круть. Эй, Великая нация, ну ка быстро к телевизорам! Подвезли свежую лапшу!

lager23 28 августа 2018 | 12:53

Владимир Путин расскажет о своей позиции по пенсионной реформе в форме телеобращения...
///////
Кому нужно мнение человека укравшего у страны 18 лет?

timber_head 28 августа 2018 | 13:02

lager23: Не 18. Гораздо больше. То что он наворотил и за 50 лет теперь не разгребешь. Если вообще будет к тому времени Россия.

zkotor 28 августа 2018 | 12:54

конченный мерзавец и подонок

foma55 28 августа 2018 | 12:56

А я знаю,что он скажет:" Терпели столько лет ещё потерпите.Я не вечен, после меня хоть потоп".
И Путин перед своим уходом в небытие ,если успеет, из Конституции в предложении " не более два срока подряд" уберёт "подряд" и сократит срок президентства с 6 на 5 , а может и на 4.

vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 12:57

Они действительно так мыслят.
Президент страны черпает информацию из грифованных красных папочек, в которых есть ядерный удар по Варшаве, но нет простых вещей, понятных любому школьнику и непонятных бывшему агенту КГБ.
Его собственный социальный опыт не позволяет ни понять, ни принять, что может быть по другому.
Его первой выборной должностью был пост президента. Его попытка создать семью превратилась в спецоперацию. Вся его жизнь прошла в борьбе с виртуальными врагами. Он просто не умеет мыслить иначе.

sergirusso 28 августа 2018 | 13:02

‘Хочу обратить внимание — я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет....

galina6837 28 августа 2018 | 13:15

sergirusso:
неужели завтра объявит об отставке? ...

polikarpich 28 августа 2018 | 13:25

galina6837: Да, застрелится в прямом эфире из ржавого маузера.
:-)))

neyexo 28 августа 2018 | 13:02

Спаситель наш

(вы что, с ума сошли?)

lager23 28 августа 2018 | 13:03

Тихо, товарищи, Пукин говорить будет!

nernerr 28 августа 2018 | 13:04

"Пенсионное решение" - это экономическая реформа в виде комплексного экономического решения "Вишенка на торте" или только Вишенка без тортика? ;))))))))

beobachter 28 августа 2018 | 13:09

ГраждАне телезрители, приготовьте тёмные очки, дабы не ослепнуть от сияния всего белого, в котором Путин явится с экрана. Он вам в очередной раз объяснит, какие недоумки сидят в ЕГО правительстве и карманной думе, и только ОН ОДИН может их поправить....

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 482 6 6231 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Илья Клишин диджитал-директор RTVI

Возникает сотрудник полиции и заявляет, что моя «акция» «не согласована» Я его спросил, запрещает ли закон просто класть цветы на улице. Он ответил (и я не шучу): если вы их как будто обронили, то нет…

5 104 6 33937 21.08
Kполиция, общество, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 176 6 16707 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Блоги

+ Отдых в Туве: как Путин провёл выходные на Енисее Отдых в Туве: как Путин провёл выходные на Енисее Компанию президенту составили министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников…

5 96 6 10107 09:14
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 267 6 28856 22.08
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 73 6 8298 24.08
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 58 6 6930 24.08
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 55 6 6596 27.08
Kистория, мнения
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 56 6 6898 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 45 6 5761 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 11058 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 793 6 102658 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7237 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Володин объяснил происхождение 400-метровой квартиры матери По его словам, она купила ее десять лет назад на свои деньги…

5 70 6 9678 11:11
Kволодин, финансы, недвижимость, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 66 6 9120 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России Страна и властная вертикаль разучились самостоятельно жить и думать. Это всё напоминает птицу, которую вырастили в клетке, а потом выпустили на волю. Выживет? Скорее всего нет…

5 137 6 19216 08:48
Kкрым, путин, рф, политика, власть, общество, события

Популярное за неделю

Новости

В Забайкалье совершено нападение на воинский эшелон Это случилось в ночь на понедельник…

5 51 6 53058
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 97 6 146856 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 267 6 28856 22.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 188 6 349081 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Видео дня

+ В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» Бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «ЕР»...

5 380 6 84576 25.08
8читать ;смотреть
Kполитика, наркотики, власть, бельгия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7216914
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3633889

Сегодня в эфире