Дональд Трамп распорядился приспустить флаг США на Белым домом до тех пор, пока не будет похоронен Джон Маккейн

Дональд Трамп распорядился приспустить флаг США на Белым домом до тех пор, пока не будет похоронен сенатор Джон Маккейн. «Несмотря на наши разногласия в стратегии и политике, я уважаю его служение стране», — сказано в заявлении президента. По распоряжению Трампа флаги будут приспущены на всех общественных зданиях США. Он также попросил вице-президента Майка Пенса выступить на траурной церемонии, которая пройдёт в Капитолии 31 августа.