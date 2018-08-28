Дональд Трамп распорядился приспустить флаг США на Белым домом до тех пор, пока не будет похоронен Джон Маккейн
Дональд Трамп распорядился приспустить флаг США на Белым домом до тех пор, пока не будет похоронен сенатор Джон Маккейн. «Несмотря на наши разногласия в стратегии и политике, я уважаю его служение стране», — сказано в заявлении президента. По распоряжению Трампа флаги будут приспущены на всех общественных зданиях США. Он также попросил вице-президента Майка Пенса выступить на траурной церемонии, которая пройдёт в Капитолии 31 августа.
Комментарии3
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blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 12:10
Одним оголтелым русофобом меньше. Воздух стал ЧИЩЕ !
polsan 28 августа 2018 | 12:22
blinorozhiy_chmo: Представь себе, как очистится воздух на ЭХЕ, когда тебя уже забанят навсегда! )
proxxit 28 августа 2018 | 12:59
polsan:
Похоже, что ты, придурок, хотел бы убивать женщин и детей также, как Маккейн... Благо у Маккейна хватило ума при удобном случае катапультироваться и отсидеться до конца войны у вьетконговцев, отказываясь от обмена, чтобы опять не попасть на бойню.
ГРУ и вьетнамские особисты скорбят об кончине ценного агента.