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12:03, 28 августа 2018

Минобороны усиливает группировку военных кораблей у берегов Сирии

Это самая большая российская флотилия в Средиземном море за все время конфликта.

Десять боевых кораблей и две подводные лодки усилили соединение ВМФ России в Сирии. Такие данные приводит газета «Известия». Как пишет издание, большинство судов оснащены ракетами «Калибр». На подходе еще несколько кораблей. Кроме того, по сведениям «Коммерсанта» на авиабазе Хмеймим развернули дополнительную систему ПВО.

Усиление военно-морской группировки происходит на фоне готовящегося наступления сирийских правительственных сил на провинцию Идлиб. Вместе с тем, по некоторым данным, войска Башара Асада якобы готовятся применить в регионе химическое оружие. В свою очередь в российском Минобороны утверждают, что инсценировку с применением реактивных снарядов с хлором готовят некие «англоязычные специалисты». В ведомстве считают, что постановочная химатака станет поводом для коалиции под предводительством США нанести удар по правительственным войскам.

По данным «Коммерсанта» США также усиливают военно-морскую группировку в Средиземном море.

Комментарии

12

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danko1 28 августа 2018 | 12:09

Неужели Путин и Шойгу соврали, что 3 раза все войска из Сирии вывели и 3 территории Сирии освободили, что всех врагов в Сирии уничтожили?

fig_vvam 28 августа 2018 | 12:24

danko1: Какой-то совершенный бред.
Все ведь прекрасно понимают, что если США опять ударят по Асаду, то россиянские воины опять будут сидеть под лавкой.
А опосля заявят; "А мы чо, мы ничо, нас же не тронули!"
А сейчакс тужатся и пыжатся ... перед тем как снова обделаться.

tvitov66 28 августа 2018 | 12:48

fig_vvam: мне вот интересно нашему говнокамондующему уже доложили что американский эсминец выпуливает за 5 минут больше томагавков, чем наша ПУромышленность выпускает калибров за год?

tks 28 августа 2018 | 12:18

Странно... Вроде же как перед своим последним самопереназначением Верговный Давно Командующий и Гарант Констриктуции в 3-й раз войска из Сирии вывел - и что же сейчас? Неужто Стратегический Гений ошибся??!

alexsokol777 28 августа 2018 | 12:22

tks:

Кастрюля, вы с данко по одной методичке тут?

Недоумок, а где в новости написано про российские войска и как прибытие кораблей противоречит тому, что войска ранее вывели?
Ну вывели, аипотом ввели.
И что?

tks 28 августа 2018 | 12:29

alexsokol777: А корабли - это не военная сила, путорас?

Ах, да - вывел-ввёл, слово дал-слово взял... Стратегия!!

alexsokol777 28 августа 2018 | 12:35

tks: Ах, да - вывел-ввёл, слово дал-слово взял...
---

????
Кто-то обещал не вводить войска?

Ты настолько примитивно врёшь, что даже противно тебе отвечать.
Или ты настолько идиот, что так думаешь?

Да
И где это сказано, что выаели военную силу?

Тьфу на вас ещё раз

Кастрюля ты тупая иди скачи, модет опилки под каской как-то поумнее рассыпятся.

Сало уронили!

:))))

tks 28 августа 2018 | 13:11

alexsokol777: "Обвинение в зеркале" - родовая травма путораса.

tks 28 августа 2018 | 13:13

Ты лучше портвешок 777 бухни, авось поумнее станешь. Хотя вряд ли.

zkotor 28 августа 2018 | 12:51

а эта шушера подворотная всей своей козлиной мощью встанет на защиту кровавого ублюдка асада? ну ну, эта подворотня видимо уже не уймётся пока полноценно по зубам не тполучит

mystar 28 августа 2018 | 12:54

Ну а иде расследование по Думе? ОЗХО получили полномочия и молчат до сих пор. Никто не хочет в открытую врать как перед вторжением в Ирак. Ирак научил что врать в поддержку "официальной" политике себе дороже.

prade 28 августа 2018 | 13:24

И Путин все это делает ради защиты Асада. Он показывает, что готов воевать с США ради Асада. Большей глупости не видел. А США не будут смотреть на потуги Путина.

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