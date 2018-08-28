Минобороны усиливает группировку военных кораблей у берегов Сирии

Это самая большая российская флотилия в Средиземном море за все время конфликта.

Десять боевых кораблей и две подводные лодки усилили соединение ВМФ России в Сирии. Такие данные приводит газета «Известия». Как пишет издание, большинство судов оснащены ракетами «Калибр». На подходе еще несколько кораблей. Кроме того, по сведениям «Коммерсанта» на авиабазе Хмеймим развернули дополнительную систему ПВО.

Усиление военно-морской группировки происходит на фоне готовящегося наступления сирийских правительственных сил на провинцию Идлиб. Вместе с тем, по некоторым данным, войска Башара Асада якобы готовятся применить в регионе химическое оружие. В свою очередь в российском Минобороны утверждают, что инсценировку с применением реактивных снарядов с хлором готовят некие «англоязычные специалисты». В ведомстве считают, что постановочная химатака станет поводом для коалиции под предводительством США нанести удар по правительственным войскам.

По данным «Коммерсанта» США также усиливают военно-морскую группировку в Средиземном море.