Умаров: В Чечне проводится профилактическая работа с подростками

В Чечне проводится профилактическая работа с подростками, демонизировать ситуацию не стоит, сказал в интервью «Эху Москвы» министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров. По его словам, массовых задержаний нет, проверки проходят в общепринятом порядке.

Ранее издание «Кавказский узел» сообщало, что за последние дни в республике были задержаны около 200 подростков. Молодых людей останавливают прямо на улице, затем проводят с ними многочасовые допросы. Это связано с нападением группы подростков на силовиков неделю назад.

То, что чеченская радикализация молодеет, было известно давно. Однако власти должны проводить грамотную работу с такими подростками с привлечением специалистов. Об этом «Эху Москвы» сказала правозащитник, директор проекта по России Международной кризисной группы Екатерина Сокирянская. Екатерина Сокирянская выразила сомнение в том, что силовики работают с этими подростками «в рамках закона» с соблюдением всех необходимых процедур. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Мы прекрасно понимаем, что есть закон, который предусматривает процедуры, как допрашиваются несовершеннолетние — в присутствии родителей или педагогов и психологов, подростки имеют право на защиту, там должен быть адвокат. Но в Чечне это не соблюдается и довольно давно», — сказала она. По мнению Е.Сокирянской, в последнее время «чеченская радикализация молодеет», что было известно давно, и власти должны проводить грамотную работу с такими подростками с привлечением специалистов. «После того, что произошло в Грозном, чеченские власти должны были принять это, как очень тревожный сигнал, не только чеченские власти, но и Кремль — то, что уже дети на самом деле вовлечены и их используют, ими манипулируют, отправляя на смерть для участия в таких вот нападениях. Власти должны были бы думать совместно с профессионалами, психологами, с педагогами, со специалистами по радикализации, что делать в этой ситуации, какие меры предпринимать», — отметила правозащитник.