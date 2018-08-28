Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, возвращён в спецприёмник. Как сообщила ТАСС супруга политика Анастасия, восстановить здоровье её мужу так и не дали.

В середине августа назначил Удальцову 30 суток административного ареста, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Политик проводит голодовку.