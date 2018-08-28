Удальцов, который был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, возвращён в спецприёмник
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, возвращён в спецприёмник. Как сообщила ТАСС супруга политика Анастасия, восстановить здоровье её мужу так и не дали.
В середине августа назначил Удальцову 30 суток административного ареста, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Политик проводит голодовку.
Комментарии3
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sandro_007 28 августа 2018 | 12:09
А что с Удальцовым, который не был госпитализирован, грамотеи?
m_doc 28 августа 2018 | 12:09
Стала известна сумма отчислений в ПФР организатора митингов против пенсионной реформы, координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова.
Соответствующую справку, содержащую сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица по состоянию на 1 июля 2018 г., опубликовал Telegram-канал «Кремлёвская прачка».
«Организатор митингов против пенсионной реформы С.Удальцов за 17 лет заплатил отчислений в пенсионный фонд — 0 рублей 00 копеек (не считая периода работы в колонии). Вот и справочка из ПФР», — пишет мессенджер.
polba 28 августа 2018 | 13:07
m_doc: Профессиональные революционеры до пенсии обычно не доживают.