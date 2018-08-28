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12:01, 28 августа 2018

Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал в Мосгорсуд иск о снятии с выборов Сергея Собянина

Об этом он написал в Фэйсбуке, сопроводив запись фотографией первой страницы своего заявления. Кумин отмечает, что необходимо восстановить принцип равенства кандидатов, но при этом не приводит никаких деталей.
Напомню, выборы мэра состоятся 9 сентября. Что об иске думают в мэрии, пока неизвестно.

Комментарии

13

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unprejudiced 28 августа 2018 | 12:05

необходимо восстановить принцип равенства кандидатов, но при этом не приводит никаких деталей.... уже очевидно что ему откажут в удовлетворении иска, который ни о чем. С тем же успехом можно подать в суд и потребовать по нему чтобы зимой не было снега по всей планете.

malanoff 28 августа 2018 | 12:19

unprejudiced: Пойду голосовать за Вадима Кумина.

cattt 28 августа 2018 | 12:26

malanoff: Все "кандидаты" кроме Собянина - спойлеры, доказывающие подлость власти с ее фильтрами.

polsan 28 августа 2018 | 12:37

malanoff: но ни ваш поступок, ни Кумина уже ничего не даст. Уже поздно, Собянина изберут! )

zapadnay 28 августа 2018 | 12:47

Голосовать не за кого. Поэтому думаю, стоит ли вообще идти на эти выборы?

kindman_a 28 августа 2018 | 12:06

Бунт на корабле?! :-))))

danko1 28 августа 2018 | 12:11

Прямой подкуп избирателей, к тому же за счет бюджета, это не повод для Эллочки снять Собянина с выборов.

vla7815 28 августа 2018 | 12:16

danko1: Прямой подкуп избирателей за счет населения всей страны.

nemez1 28 августа 2018 | 12:12

Коммуняки славятся тем, что постоянно убивали не русских, да и русских тоже, как и всех инакомыслящих, что опять хотят повторить ?

vla7815 28 августа 2018 | 12:23

nemez1: nemez1: А те кто сейчас в Кремле у власти рази не коммуняки ???? О том что там тоже коммуняки говорит тот факт, что на протяжении 100 лет коммуняцко-эксплуататорского режима в стране всё хуже и хуже.

askol2016 28 августа 2018 | 12:18

Щас все суды и прокуроры вытянутся во фрунт, возьмут под козырек и выгонят Собянина с теплого места...

kochar 28 августа 2018 | 12:41

Пока разберутся ,выборы тю тю.
Ну вот на хрена эти выборы с громадным распилом и предсказуемостью???
Назначили бы кого надо и забрали сколько положено .
И народ успокоится (схавает и это) и казнокрады сыты.

evgeny_biolog 28 августа 2018 | 13:01

" Что об иске думают в мэрии, пока неизвестно."

Неизвестно думают ли в мэрии?

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