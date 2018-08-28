Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал в Мосгорсуд иск о снятии с выборов Сергея Собянина
Об этом он написал в Фэйсбуке, сопроводив запись фотографией первой страницы своего заявления. Кумин отмечает, что необходимо восстановить принцип равенства кандидатов, но при этом не приводит никаких деталей.
Напомню, выборы мэра состоятся 9 сентября. Что об иске думают в мэрии, пока неизвестно.
Комментарии13
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unprejudiced 28 августа 2018 | 12:05
необходимо восстановить принцип равенства кандидатов, но при этом не приводит никаких деталей.... уже очевидно что ему откажут в удовлетворении иска, который ни о чем. С тем же успехом можно подать в суд и потребовать по нему чтобы зимой не было снега по всей планете.
malanoff 28 августа 2018 | 12:19
unprejudiced: Пойду голосовать за Вадима Кумина.
cattt 28 августа 2018 | 12:26
malanoff: Все "кандидаты" кроме Собянина - спойлеры, доказывающие подлость власти с ее фильтрами.
polsan 28 августа 2018 | 12:37
malanoff: но ни ваш поступок, ни Кумина уже ничего не даст. Уже поздно, Собянина изберут! )
zapadnay 28 августа 2018 | 12:47
Голосовать не за кого. Поэтому думаю, стоит ли вообще идти на эти выборы?
kindman_a 28 августа 2018 | 12:06
Бунт на корабле?! :-))))
danko1 28 августа 2018 | 12:11
Прямой подкуп избирателей, к тому же за счет бюджета, это не повод для Эллочки снять Собянина с выборов.
vla7815 28 августа 2018 | 12:16
danko1: Прямой подкуп избирателей за счет населения всей страны.
nemez1 28 августа 2018 | 12:12
Коммуняки славятся тем, что постоянно убивали не русских, да и русских тоже, как и всех инакомыслящих, что опять хотят повторить ?
vla7815 28 августа 2018 | 12:23
nemez1: nemez1: А те кто сейчас в Кремле у власти рази не коммуняки ???? О том что там тоже коммуняки говорит тот факт, что на протяжении 100 лет коммуняцко-эксплуататорского режима в стране всё хуже и хуже.
askol2016 28 августа 2018 | 12:18
Щас все суды и прокуроры вытянутся во фрунт, возьмут под козырек и выгонят Собянина с теплого места...
kochar 28 августа 2018 | 12:41
Пока разберутся ,выборы тю тю.
Ну вот на хрена эти выборы с громадным распилом и предсказуемостью???
Назначили бы кого надо и забрали сколько положено .
И народ успокоится (схавает и это) и казнокрады сыты.
evgeny_biolog 28 августа 2018 | 13:01
" Что об иске думают в мэрии, пока неизвестно."
Неизвестно думают ли в мэрии?