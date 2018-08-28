Владимир Путин пообещал завтра более детально представить свой взгляд на пенсионную реформу

Сегодня он отметил, что правительство поступило правильно, использовав жёсткие расчёты при подготовке своих предложений. Обо всём этом Путин говорил на совещании в Омске.

Ранее предполагалось, что уже сегодня Владимир Путин объявит о смягчении пенсионной реформы на фоне многочисленных протестов.