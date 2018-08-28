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12:00, 28 августа 2018

Владимир Путин пообещал завтра более детально представить свой взгляд на пенсионную реформу

Сегодня он отметил, что правительство поступило правильно, использовав жёсткие расчёты при подготовке своих предложений. Обо всём этом Путин говорил на совещании в Омске.

Ранее предполагалось, что уже сегодня Владимир Путин объявит о смягчении пенсионной реформы на фоне многочисленных протестов.

Комментарии

28

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putin2018 28 августа 2018 | 12:01

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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

andreykochnev 28 августа 2018 | 12:03

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Путин 2018
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Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

kindman_a 28 августа 2018 | 12:04

"...-- А вы лучше, чем я думал, -- дружелюбно сказал Бендер. -- И правильно. С деньгами нужно расставаться легко, без стонов...." ("Золотой теленок")

zapadnay 28 августа 2018 | 12:29

«Жёсткие расчеты при подготовке своих предложений» - это правильно. А как насчёт себя любимых, также жестко?

antimalin 28 августа 2018 | 12:41

andreykochnev: Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал
//////////

Для начала ознакомься с его полномочиями.
Если имеешь ввиду МУС в Гааге, то его юрисдикция не распространяется на Россию.
Россия не ратифицировала Римский статут, если что.
Как и США, кстати.

danko1 28 августа 2018 | 12:05

putin2018: Его взгляд- это взгляд неадеквата, постоянно несущего полный бред по экономическим вопросам, который только и может со своей бандой грабить народ.
И если он скажет о снижении пенсионного возраста на 1-2 года, то через несколько лет при неизбежном экономическом крахе при правлении этого тупицы ничего ему не помешает опять увеличить пенсионный возраст.

fig_vvam 28 августа 2018 | 12:06

putin2018: Обычная тактика.
Сначала приходит добрый доктор с топором и говорит, что сейчас начнет операцию. И когда пациент уже бьется в истерике, то в операционную заглядывает главврач и велит заменить топор на кухонный нож и пациент облегченно вздыхает и соглашается на экзекуцию. Ведь послабление ему вышло.
Деваться ему ведь некуда.

eniro 28 августа 2018 | 12:31

fig_vvam: Ну, а пока, держим интригу-с. Так сказать, идет определение бонусов от "выстраданного вождем смягчения ..."

(комментарий скрыт)

bigmaikl 28 августа 2018 | 12:06

Номер на контрастах:
Он выходит в белом.......

vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 12:06

Есть мнение, что завтра Владимир Владимирович поделится одним из своих откровений в стиле: "Отрицательный рост экономики будет гармонично сочетаться с омоложением населения, вызванным пенсионной реформой, а также ускорит поступательное движение вперёд, в прошлое".

lenin3 28 августа 2018 | 12:14

vasya_von_smetankin: а так же положительно скажется на бизнесе,особенно похоронном...

unprejudiced 28 августа 2018 | 12:07

Вечная слава Путину! Человека из народа и для народа!!! Кстати согласно тайным опросам, Путин выиграл бы президентские выборы в любо стране мира уже в первом туре

lager23 28 августа 2018 | 12:08

Сидеть на двух стульях — специализация этого случайного человека, в этом и заключается его аморальность!

ss2020 28 августа 2018 | 12:09

вот как хорошо...портфель мэра потаскал и в пенсионных реформах стал разбераться!))) полиглот ё_тыть!)

chapter_2 28 августа 2018 | 12:10

И где эти "жёсткие расчёты" и их экономическое обоснование? Где они опубликованы?

Можно выходить на пенсию и в 40 лет (и продолжать работать), только размер пенсий будет очень небольшой. Если установить пенсионный возраст в 100 лет, то дожившие до пенсии люди превратятся в миллиардеров.

Но, похоже, что в Кремле и вовсе не планируют, повышая пенсионный возраст, повышать размер пенсий.

zolingen 28 августа 2018 | 12:11

Позер, нечего ему сказать.

platonnekafrin 28 августа 2018 | 12:12

Миленький, последняя надёжа на тебя лобастого! Ни Конституция меня не защитит, ни Чайка, ни Шойгу, ни Абрамович даже! Депутаты уели, а налоговая в три шкуры дерёт, да так, что впору жечь имущество. Спаси, молю, от этой своры - убей своей рукой! Смерть от тебя приму безропотно, поскольку сам же тебя избирал!

zolingen 28 августа 2018 | 12:29

platonnekafrin: лобастого!

????? Вы кого имели в виду?

platonnekafrin 28 августа 2018 | 12:54

zolingen: Согласитесь, обращение " господин Плешивый" в официальном народном прошении выглядит несолидно. Пришлось очень толсто польстить - он очень любит, хотя и плюётся.

(комментарий скрыт)

askol2016 28 августа 2018 | 12:15

Самый жесткий вариант - для гражданских овощей. А погонники, по-прежнему, как сыр в масле катать будут: в 35-40 лет халявная пенсия, в два раза больше, чем гражданская

ohrjr 28 августа 2018 | 12:16

Какие "жесткие расчеты", где они, кто видел? Ау...!

ss2020 28 августа 2018 | 12:17

это у вовы из перепички энгельса с этим...как его...!???))) в печку его взгляд на пенсионную реформу!)))

elzbeta 28 августа 2018 | 12:18

"Часовой (из средней двери). Сми-ирно! Равнение на двери!
Его превосходительство господин президент вольного города идут
по коридору. (Деревянно. Басом.) Ах ты душечка! Ах ты
благодетель! Дракона убил! Вы подумайте!"

Е.Л. Шварц "Дракон"

shotabich Дмитрий Зотиков 28 августа 2018 | 12:19

- Берем стариков и бросаем их со скалы в море...
- Может быть нам вернуться к старому варианту пенсионной реформы?
- Вот, Дмитрий Анатольевич, а я вам говорил, что не смягчать надо ваш вариант, а ужесточать. Учитесь как надо проводить реформы!

arkady1956 28 августа 2018 | 12:19

Нужно телик от пыли протереть.....Что он скажет,прямо интрига вырисовывается...А может ну его на хрен....забирай мишку и на пенсию..."Уронили мишку на пол,оторвали мишке лапу....все равно его не брошу,по тому что он хороший"....в некоторых местах!!

y3emen1 28 августа 2018 | 12:21

ну пообещает ещё, ему жалко что-ли... за обещания у нас не бьют

galina6837 28 августа 2018 | 12:32

ну да, ну да... Это только при олимпиадах, чемпионатах, баклан-аренах, мостах, в выделении международных кредитов и при покупке доли в венесуэльской нефтянке допустимы приблизительные расчёты... А в отношениях с россиянами никаких неточностей быть не должно! Строго будут драть.

gvzdk 28 августа 2018 | 12:55

"на фоне многочисленных протестов." - да нет никаких многочисленных протестов, Сколько тысяч человек лишатся пенсии в следующем году? а сколько из них протестует? ....

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