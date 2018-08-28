ЕСПЧ сегодня огласит решение по делу Саввы Терентьева
Он был первым, кого осудили в России за комментарий в соцсети.
Суд в Страсбурге долго не приступал к рассмотрению жалобы осужденного, и это развязало руки российским властям. Такое мнение «Эху Москвы» высказал адвокат международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Сегодняшнее решение ЕСПЧ покажет, как будет дальше развиваться практика аналогичных жалоб из России.
Комментарии3
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ematveev 28 августа 2018 | 11:43
Кто-то сомневается в решении, которое будет принято?
Думается мне, что ЕСПЧ в очередной раз подтвердит свое реноме политической проститутки.
Вспоминаются дела:
1) Великобритания, чела осудили за плакат, оскорбляющий мусульман. ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой (то есть даже НЕ СТАЛ РАССМАТРИВАТЬ ПО СУЩЕСТВУ!). Вердикт - нарушения свободы слова не было, правительство право!
2) Польша, челу запретили название организации (типа "Ассоциация жертв насилия полиции"), так как она оскорбляет полицию. ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой (то есть даже НЕ СТАЛ РАССМАТРИВАТЬ ПО СУЩЕСТВУ!). Вердикт - нарушения свободы слова не было, правительство право!
3) Франция, чела наказали за отрывок из публикации, где оскорблялись то ли евреи, то ли антифашисты... ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой (то есть даже НЕ СТАЛ РАССМАТРИВАТЬ ПО СУЩЕСТВУ!). Вердикт - нарушения свободы слова не было, правительство право!
А сегодня свобода слова будет нарушена, правительство России будет не право.
aleks50 Алексей Клубников 28 августа 2018 | 11:49
Всем молчать, разговаривать и поддерживать воровскую власть разрешается. Критика ей противопоказана, она оголяет её мерзопакостную сущность.
neitral_n 28 августа 2018 | 11:51
И как говорит Веник Диктов - а мы понаблюдаем! ))))