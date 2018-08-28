Роскомнадзор дал Яндексу 3 дня на то, чтобы удалить ссылки на пиратские сайты
В противном случае сервис может быть заблокирован. Об этом предупредил зам.главы ведомства Вадим Субботин. Он ссылается на решение Мосгорсуда.
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В противном случае сервис может быть заблокирован. Об этом предупредил зам.главы ведомства Вадим Субботин. Он ссылается на решение Мосгорсуда.
Комментарии5
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vasyakirin 28 августа 2018 | 11:42
Зачем поисковик который не ищет?
Разместите вместо яндекса телепрограмму и запрещать ни чего не придется...
babai007 28 августа 2018 | 11:47
Гы Гы Яндексу по карману и посетителям,Го все в Гуглу,дебилы пля
vladimirbelarus 28 августа 2018 | 11:50
Вот и говно-яндекс дождался своей участи. И так ничего толкового от него не было, так ещё от своих говно-друзей получит. Лояльность влезла яндексу через жопу, откуда не ждали.
oksana63 28 августа 2018 | 11:53
Нехорошо отвлекать Яндекс от своего основного занятия - бесконечной переделки сервисов, от которых уже все воют.
sg98 28 августа 2018 | 11:55
Да какой дурак будет искать варез в Яндексе, когда есть Нонэйм? Там есть ВСЕ и это реально скачивается.. И ручки коротки у роскомпозора его закрыть.. )))