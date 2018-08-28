Минобороны поможет гражданским вузам сформировать военные учебные центры для подготовки резерва российской армии
Министерство обороны поможет гражданским вузам сформировать военные учебные центры для подготовки резерва российской армии. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, студенты после окончания таких курсов получат звания и смогут не проходить службу по призыву. За последние годы возможностью контрактной службы воспользовались около 17,5 тысяч выпускников, сообщил Шойгу. Шойгу также отметил, что студентки гражданских вузов в скором времени будут проходить военную подготовку в специальных учебных центрах.
Комментарии10
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sensei54 28 августа 2018 | 11:34
У амеров чуть не половина офицеров - такие вот "студенты-тотальники".
kindman_a 28 августа 2018 | 11:43
sensei54:
Студенты - умные ребята, и в армии за таких держаться.
Но вот студентам на эту армию... :-)))
danko1 28 августа 2018 | 11:48
kindman_a: Сначала уничтожают военные кафедры, потом создают учебные военные центры.
Готовятся к войне и повальной мобилизации?
hastings 28 августа 2018 | 11:54
danko1: Почему бы и нет? Вузы черти кого выпускают, а стране солдаты нужнее!
vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 11:41
Лучше сразу сделать все гражданские ВУЗы военными, да и всему конец сразу.
puli2_4 28 августа 2018 | 11:43
Уже достали в войнушку играть. Не смешно!
dustkolorado 28 августа 2018 | 11:46
Завтра снова война, завтра снова в поход....
vladimirbelarus 28 августа 2018 | 11:48
Да когда ж вы уже нажрётесь? Сами уже подыхаете, а студентов ещё нужно тянуть за собой.
evgeny_biolog 28 августа 2018 | 11:48
А когда война начнётся?
aleks50 Алексей Клубников 28 августа 2018 | 11:54
Пушечного мяса не хватает.