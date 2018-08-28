Минобороны поможет гражданским вузам сформировать военные учебные центры для подготовки резерва российской армии

Министерство обороны поможет гражданским вузам сформировать военные учебные центры для подготовки резерва российской армии. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, студенты после окончания таких курсов получат звания и смогут не проходить службу по призыву. За последние годы возможностью контрактной службы воспользовались около 17,5 тысяч выпускников, сообщил Шойгу. Шойгу также отметил, что студентки гражданских вузов в скором времени будут проходить военную подготовку в специальных учебных центрах.