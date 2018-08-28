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11:30, 28 августа 2018

Владимир Путин назвал ожидаемой реакцию населения на пенсионную реформу, о которой объявило правительство

По его словам, все решения в этой сфере должны быть справедливыми и взвешенными, поскольку касаются судеб миллионов людей. При этом президент считает правильным, что правительство при подготовке изменений руководствовалось жёсткими расчётами. Путин пообещал завтра выступить с новым заявлением по поводу пенсионного возраста. В нём будет больше деталей.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что сегодня Владимир Путин объявит о смягчении реформы.

Комментарии

26

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tks 28 августа 2018 | 11:34

"Поздравляю вас, господин соврамши!" ©

doc10_vikt 28 августа 2018 | 11:40

tks: Царь хороший, бояре плохие ....
Всё-таки любят в нашей стране традиции.А традиции несменяемы, одна из таких: вера в хорошего Царя и плохих бояр. Правда царь должен быть действующий, прошлых можно смело поливать грязью, это тоже старая русская традиция.

tks 28 августа 2018 | 11:42

doc10_vikt: "Каков Царь - таков и псарь!"

Тоже Традиция. Старая, русская.

patrikk_1 28 августа 2018 | 11:43

Владимир Путин назвал ожидаемой реакцию населения на пенсионную реформу, о которой объявило правительство...

Девочка, ты что хочешь, чтобы тебе оторвали голову, или ехать на дачу?

danko1 28 августа 2018 | 11:43

doc10_vikt: Выйдет Путин весь в белом и немного смягчит пенсионный возраст.
Но кто помешает Путину, через несколько лет его опять поднять?
И это по сути ничего не изменит для тех, кому сейчас 50.

sbk 28 августа 2018 | 11:36

Гения сразу видно. Еще ничего не сказал, а уже легче.

gennady_77 28 августа 2018 | 11:51

sbk: и это даже еще наложения рук не было!

tks 28 августа 2018 | 11:36

Наверное, не придумает ничего лучше, кроме как стырить у своего Кумира: "Братья и сёстры, к вам обращаюсь я, друзья мои!"

kindman_a 28 августа 2018 | 11:37

"...пообещал завтра выступить с новым заявлением по поводу пенсионного возраста. В нём будет больше деталей..."
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"Инструкция была самая простая:
1. Случайно встретиться с гражданином Корейко на улице.
2. Не бить его ни под каким видом и вообще не применять физического воздействия.
3. Отобрать все, что будет обнаружено в карманах поименованного гражданина.
4. Об исполнении донести." ("Золотой теленок")

platonnekafrin 28 августа 2018 | 11:37

- Они же верещать начнут!
- А это ожидаемо. Поверещат, поверещат и снова меня выберут.

prostovanya 28 августа 2018 | 11:38

Ли-це-мер!

compare 28 августа 2018 | 11:41

ясно."жесткий расчет"-именно это и есть ключ,к окончательному решению,и решение это,далеко не в пользу будущих пенсионеров.

tks 28 августа 2018 | 11:45

compare: ...и почти торжественно-радостно: "она утонула!"

taglit 28 августа 2018 | 11:41

уже все увидели "жесткие расчеты" путина при захвате Крыма а агрессии против Украины! Еще тот считарь!!

fosst13 28 августа 2018 | 11:46

taglit: А ты чего не на фронте, хэрой?

testmeter 28 августа 2018 | 11:52

fosst13: "А ты чего не на фронте, хэрой?" ///
Здесь тоже фронт, дружок. Таких гнид как ты тоже мочить нужно

vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 11:43

Ванга - так просто жалкая неудачница в сравнении с нашим Провидцем.

platonnekafrin 28 августа 2018 | 11:46

Теперь понятно, почему его супруга сбежала. Такая прелюдия даже хуже акта.

oksana63 28 августа 2018 | 11:49

Жесткими расчетами ?)) Это какими ?))

peresvet73 28 августа 2018 | 11:50

Он нам сделает уступки! Вы слышали!
Пенсионный возраст неприкосновенен, до тех пор, пока Путин и Ко не прведут в стране глубокие реформы с позитивным результатом. Или пусть валят из нашей страны, вместе со своими дружками и семьями!

yralez 28 августа 2018 | 11:51

Т.е. полицаи были приготовлены, аресты произведены, провокаторы подосланы........всё ожидаемо.
Ограблению не помешать.

bear123581321 28 августа 2018 | 11:53

Наши предки лезли в клети
И шептались там не раз:
«Туго, братцы... Видно, дети
Будут жить вольготней нас».

Дети выросли. И эти
Лезли в клети в грозный час
И вздыхали. «Наши дети
Встретят солнце после нас».
С. Чёрный

trans 28 августа 2018 | 11:54

Все идет по плану - внесли в Госдуму наиболее жесткий вариант пенсионного закона, а сейчас несколько смягчат его, чтобы успокоить народ. И народ будет счастлив, и будет благодарить Путина за его доброту и заботу!!!

oleg__ 28 августа 2018 | 11:55

Да нельзя ГРАБИТЬ справедливо или нет. Либо грабить, либо не грабить !

neitral_n 28 августа 2018 | 11:57

Уже тонем чо ли? Или еще не сосчитали, сколько нас на корабле?

eduard53 28 августа 2018 | 11:58

Самозванец - поднадзорному населению: "Это вы очень правильно кричали, что вам очень больно от нашего пенсионного грабежа. Понимаю. Но ничего не поделаешь: пацаны мои всё жёстко-верно посчитали, без оного нам будет не комфортно по гроб править вами".

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