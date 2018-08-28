Владимир Путин назвал ожидаемой реакцию населения на пенсионную реформу, о которой объявило правительство...

По его словам, все решения в этой сфере должны быть справедливыми и взвешенными, поскольку касаются судеб миллионов людей. При этом президент считает правильным, что правительство при подготовке изменений руководствовалось жёсткими расчётами. Путин пообещал завтра выступить с новым заявлением по поводу пенсионного возраста. В нём будет больше деталей.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что сегодня Владимир Путин объявит о смягчении реформы.