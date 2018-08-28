Владимир Путин назвал ожидаемой реакцию населения на пенсионную реформу, о которой объявило правительство
По его словам, все решения в этой сфере должны быть справедливыми и взвешенными, поскольку касаются судеб миллионов людей. При этом президент считает правильным, что правительство при подготовке изменений руководствовалось жёсткими расчётами. Путин пообещал завтра выступить с новым заявлением по поводу пенсионного возраста. В нём будет больше деталей.
Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что сегодня Владимир Путин объявит о смягчении реформы.
Комментарии26
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tks 28 августа 2018 | 11:34
"Поздравляю вас, господин соврамши!" ©
doc10_vikt 28 августа 2018 | 11:40
tks: Царь хороший, бояре плохие ....
Всё-таки любят в нашей стране традиции.А традиции несменяемы, одна из таких: вера в хорошего Царя и плохих бояр. Правда царь должен быть действующий, прошлых можно смело поливать грязью, это тоже старая русская традиция.
tks 28 августа 2018 | 11:42
doc10_vikt: "Каков Царь - таков и псарь!"
Тоже Традиция. Старая, русская.
patrikk_1 28 августа 2018 | 11:43
Владимир Путин назвал ожидаемой реакцию населения на пенсионную реформу, о которой объявило правительство...
Девочка, ты что хочешь, чтобы тебе оторвали голову, или ехать на дачу?
danko1 28 августа 2018 | 11:43
doc10_vikt: Выйдет Путин весь в белом и немного смягчит пенсионный возраст.
Но кто помешает Путину, через несколько лет его опять поднять?
И это по сути ничего не изменит для тех, кому сейчас 50.
sbk 28 августа 2018 | 11:36
Гения сразу видно. Еще ничего не сказал, а уже легче.
gennady_77 28 августа 2018 | 11:51
sbk: и это даже еще наложения рук не было!
tks 28 августа 2018 | 11:36
Наверное, не придумает ничего лучше, кроме как стырить у своего Кумира: "Братья и сёстры, к вам обращаюсь я, друзья мои!"
kindman_a 28 августа 2018 | 11:37
"...пообещал завтра выступить с новым заявлением по поводу пенсионного возраста. В нём будет больше деталей..."
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"Инструкция была самая простая:
1. Случайно встретиться с гражданином Корейко на улице.
2. Не бить его ни под каким видом и вообще не применять физического воздействия.
3. Отобрать все, что будет обнаружено в карманах поименованного гражданина.
4. Об исполнении донести." ("Золотой теленок")
platonnekafrin 28 августа 2018 | 11:37
- Они же верещать начнут!
- А это ожидаемо. Поверещат, поверещат и снова меня выберут.
prostovanya 28 августа 2018 | 11:38
Ли-це-мер!
compare 28 августа 2018 | 11:41
ясно."жесткий расчет"-именно это и есть ключ,к окончательному решению,и решение это,далеко не в пользу будущих пенсионеров.
tks 28 августа 2018 | 11:45
compare: ...и почти торжественно-радостно: "она утонула!"
taglit 28 августа 2018 | 11:41
уже все увидели "жесткие расчеты" путина при захвате Крыма а агрессии против Украины! Еще тот считарь!!
fosst13 28 августа 2018 | 11:46
taglit: А ты чего не на фронте, хэрой?
testmeter 28 августа 2018 | 11:52
fosst13: "А ты чего не на фронте, хэрой?" ///
Здесь тоже фронт, дружок. Таких гнид как ты тоже мочить нужно
vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 11:43
Ванга - так просто жалкая неудачница в сравнении с нашим Провидцем.
platonnekafrin 28 августа 2018 | 11:46
Теперь понятно, почему его супруга сбежала. Такая прелюдия даже хуже акта.
oksana63 28 августа 2018 | 11:49
Жесткими расчетами ?)) Это какими ?))
peresvet73 28 августа 2018 | 11:50
Он нам сделает уступки! Вы слышали!
Пенсионный возраст неприкосновенен, до тех пор, пока Путин и Ко не прведут в стране глубокие реформы с позитивным результатом. Или пусть валят из нашей страны, вместе со своими дружками и семьями!
yralez 28 августа 2018 | 11:51
Т.е. полицаи были приготовлены, аресты произведены, провокаторы подосланы........всё ожидаемо.
Ограблению не помешать.
bear123581321 28 августа 2018 | 11:53
Наши предки лезли в клети
И шептались там не раз:
«Туго, братцы... Видно, дети
Будут жить вольготней нас».
Дети выросли. И эти
Лезли в клети в грозный час
И вздыхали. «Наши дети
Встретят солнце после нас».
С. Чёрный
trans 28 августа 2018 | 11:54
Все идет по плану - внесли в Госдуму наиболее жесткий вариант пенсионного закона, а сейчас несколько смягчат его, чтобы успокоить народ. И народ будет счастлив, и будет благодарить Путина за его доброту и заботу!!!
oleg__ 28 августа 2018 | 11:55
Да нельзя ГРАБИТЬ справедливо или нет. Либо грабить, либо не грабить !
neitral_n 28 августа 2018 | 11:57
Уже тонем чо ли? Или еще не сосчитали, сколько нас на корабле?
eduard53 28 августа 2018 | 11:58
Самозванец - поднадзорному населению: "Это вы очень правильно кричали, что вам очень больно от нашего пенсионного грабежа. Понимаю. Но ничего не поделаешь: пацаны мои всё жёстко-верно посчитали, без оного нам будет не комфортно по гроб править вами".