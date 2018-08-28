Сразу три гроссмейстера стали победителями представительного шахматного турнира в американском Сент-Луисе

Перед заключительным туром лидировал американец Фабиано Каруана, которому в ноябре этого года предстоит матч за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном из Норвегии. Сам Карлсен, равно как и еще два гроссмейстера – Левон Аронян из Армении и наш Александр Грищук отставали на полочка, причем последним предстояло играть между собой. Аронян смог победить белыми. Успеха в партии с еще одним представителем США Хикаро Накамурой добился и сам Карлсен, а вот Каруана черными не смог выиграть у своего соотечественника Уэсли Со. Таким образом, сразу три шахматиста набрали 5,5 очков. Любопытно, что за восемь первых туров гроссмейстеры сыграли только шесть результативных партий, заключительном их было сразу две.

Россияне выступили в Сент-Луисе неудачно. Александр Грищук разделил пятое место, а Сергей Карякин последнее