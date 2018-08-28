Трамп распорядился приспустить флаг США на Белым домом до тех пор, пока не будет похоронен сенатор Джон Маккейн
Дональд Трамп распорядился приспустить флаг США на Белым домом до тех пор, пока не будет похоронен сенатор Джон Маккейн. «Несмотря на наши разногласия в стратегии и политике, я уважаю его служение стране», — сказано в заявлении президента. По распоряжению Трампа флаги будут приспущены на всех общественных зданиях США. Он также попросил вице-президента Майка Пенса выступить на траурной церемонии, которая пройдёт в Капитолии 31 августа.
Комментарии2
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drgonish 28 августа 2018 | 11:27
А тем временем в США уже предлагают вместо Маккейна взять на его пост его жену,
А так-то кумовства и преемственности власти в США нет.
fig_vvam 28 августа 2018 | 11:52
drgonish: Это достойный поступок Трпампа.
видимо советники подсказали ему, что неприлично воевать с покойником.
Советники у Трампа умные, многие умнее его.
Если бы не его ослиное упрямство мог бы быть неплохим президентом.
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А тем временем, дорогуша, ты абсолютно тупой идиот.
Что-то кто-то сглупу трекнул, а тупые скоты уже делают выводы.
да, голубок, нету в Штатах семейственности в российской смысле, когда все родственники кремлинов имеют выдающиеся способности и занимают место глав госбанков, корпораций и прочих госучреждений.
Поэтому ты, тупенький, и ухватился за малейший намек на такую практику в США.
Но даже, если губернатор штата и назначит вдову Маккейна на его место, то она займет его только до новых выборов в Сенат, а в них она будет участвовать наравне с остальными.