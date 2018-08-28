Володин рассказал о квартире своей матери
Мать спикера Госдумы купила квартиру в 400 квадратных метров в московском элитном жилом комплексе на свои деньги. Так утверждает сам Вячеслав Володин, передаёт телеканал «Дождь». По версии спикера нижней палаты парламента, эти деньги были получены от продажи доли в компании «Солнечные продукты». Лидия Барабанова вместе с ним была совладельцем компании, которая входит в тройку лидеров по производству подсолнечного масла и майонеза в России.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщил о том, что мать Володина приобрела элитную квартиру.
Комментарии28
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hangman19 28 августа 2018 | 11:06
Вор и Врун.
pro_hanov 28 августа 2018 | 11:11
hangman19: Долю к кампании «Солнечные продукты» мама-пенсионерка купила на деньги из тумбочки. Каждая пенсионерка в России так может, не так-ли? Потом мама продала долю и вернула деньги в тумбочку. На разницу купила квартиру. Что тут непонятного?
venmud 28 августа 2018 | 11:15
pro_hanov: "мама-пенсионерка купила на деньги из тумбочки."
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А кто такая Тумбочка?
zapadnay 28 августа 2018 | 11:44
Продала-купила, продала-кудила... А многим пенсионерам не хватает даже на лишний кусок хлеба. За чертой бедности, как сообщают СМИ, более 20 миллионов человек. А вот родственники начальников свободно могут продавать и покупать, все что захотят.
danko1 28 августа 2018 | 11:13
hangman19: Вор объяснил происхождение денег, но не объяснил на какие деньги мама приобрела часть фирмы.
В общем, абсурд полный и очередное враньё.
ematveev 28 августа 2018 | 11:22
danko1:
Один к одному объяснение Немцова. Слово в слово. Только Немцов утверждал происхождение своих денег "удачными инвестициями в ценные бумаги" и "удачными операциями на бирже".
danko1 28 августа 2018 | 11:33
ematveev: Ничего общего.
Я тоже однажды вложила деньги в акции Газпрома:однокурсница буквально заставила,когда акции появились в свободной продаже.
И акции буквально в 3 раза подорожали за это время. Но заметив у себя повышенный интерес за их котировкой, я от них избавилась, хотя они росли бурными темпами.
Но буквально на следующий день они начали резко падать.
А те, кто покупал эти акции в самом начале, в сотни раз увеличили своё состояние и не одну квартиру купили, как слышала это в очереди от тех, кто покупал и продавал свои акции.
pro_hanov 28 августа 2018 | 11:07
А майонез мама сама на кухне готовила. Яйца и подсолнечное масло покупала на свою пенсию. Знаем, проходили уже такие истории.
astet 28 августа 2018 | 11:08
Всё, что нажито непосильным трудом простой учительницы????
sokal123 28 августа 2018 | 11:09
Что то не верится. Верить бандитам ,типа Володина - себя не уважать.
bear123581321 28 августа 2018 | 11:09
Доиграются.
mikhail_spb_ 28 августа 2018 | 11:10
У кого-то тёща продала хрущёвку в Мухоградске и на вырученные средства купила ему огромный элитный участок с домом в Подмосковье.
А у кого-то мать на свои 400 млн руб купила себе элитную квартиру.
Что тут удивительного?
Такова жизнь слуг народа и их родственников.
galina6837 28 августа 2018 | 11:23
mikhail_spb_:
анекдот про деньги в тумбочке на новый лад...
Откуда деньги на квартиру?
Продала бизнес.
А на бизнес откуда?
Продала квартиру...
ematveev 28 августа 2018 | 11:27
mikhail_spb_:
Бывает. Я знаю женщину, которая плела-плела корзины, а муж их продавал на станции пассажирам проходящих поездов, а потом бац!, - и на накопленные деньги они купили завод.
А еще я знаю человека, который работал-работал чиновником, потом стал политиком, а потом бац!, - и купил себе квартирку на Ордынке за 100 млн.
А еще я знаю блогера, который не работал, а потом бац!, - и квартира, и аренда второй квартиры, и машина крутая, и ежегодный отдых по заграницам, и лечение там же, и дети в Америке...
galina6837 28 августа 2018 | 11:49
ematveev:
Рассказ миллионера: "Сначала я нашел одно яблоко, но не съел его. Я помыл его и продал. На эти деньги купил два яблока и то же не съел. Я помыл их и продал. На эти деньги купил четыре яблока. Я их то же не съел, а помыл и продал. На эти деньги купил уже восемь яблок. И так дальше. Я все время увеличивал свой капитал."
У миллионера переспросили, через сколько времени он накопил свой первый "яблочный" миллион.
Рассказ миллионера:"Точно не помню, но через месяц умер мой дядя и оставил мне в наследство 150 миллионов долларов. После этого, мои дела пошли в гору!"
ematveev 28 августа 2018 | 11:56
galina6837:
Точно.
Только не яблоки, корзины.
И донаты.
neitral_n 28 августа 2018 | 11:11
Удащливая мамаша-бизнесменша оказалась на 9-м десятке жизни. Не унываем! Бизнесс-таланты оказывается, могут проснуться и в 100 -летнем возрасте - главное, чтоб сынок был стикером госдуры!
sbk 28 августа 2018 | 11:12
Да верим, конечно.
Все так и было.
ruthenocene 28 августа 2018 | 11:12
А долю в компании «Солнечные продукты» она на пенсию купила, ага!
____________
- Изя, где ты берёшь деньги?
- Жена даёт.
- А она где берёт?
- В тумбочке.
- А в тумбочке они откуда?
- Я кладу...
tanyaya 28 августа 2018 | 11:12
Где можно увидеть фото этой охрененной 83-х летней саратовской business-grandmother?
timber_head 28 августа 2018 | 11:14
"Лидия Барабанова вместе с ним была совладельцем компании, которая входит в тройку лидеров"
И сейчас эта гениальная бизнес-старушка все ещё не может отойти от дел, крутит бизнес полным ходом. Новые компании создает. А куда деваться? Нужно же помогать нищеброду-сыну, живущему на одну зарплату...
galina6837 28 августа 2018 | 11:14
Придётся Димону подправить фразу о уходе учителей в бизнес...
- Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Те же самые воспитатели в детских садах. Ну Вы же не пошли работать воспитателем детского сада? Ну вот...
galina6837 28 августа 2018 | 11:20
galina6837:
Хотите идти в бизнес, сходите сначала в воспитатели детсада. Как предусмотрительно поступила володинская мамашка. Поднакопите деньжат, наберетесь опыта...))
yralez 28 августа 2018 | 11:18
Ты всё врешь.
platonnekafrin 28 августа 2018 | 11:35
Майонез "Мама на пенсии", который на володинском яйце, на мой взгляд, является лучшим среди майонезов. Уже давным-давно покупаем и едим только его. На другие даже не смотрим. А масло ейное какое! Какое же оно масляное!
unprejudiced 28 августа 2018 | 11:43
Персонаж снова облажался, вбросил полную туфту.
unprejudiced 28 августа 2018 | 11:46
Хотя быть опущенным это перманентное состояние персонажа. Еще он умудрялся обижаться что его тупой вброс уважающие себя сми не перепечатывали.
ly4_sveta 28 августа 2018 | 12:00
Какой сын - такая и мать.
Какая мать - такой и сын.
Воспитывает-то кто?