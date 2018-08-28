Володин рассказал о  квартире своей матери

Мать спикера Госдумы купила квартиру в 400 квадратных метров в московском элитном жилом комплексе на свои деньги. Так утверждает сам Вячеслав Володин, передаёт телеканал «Дождь». По версии спикера нижней палаты парламента, эти деньги были получены от продажи доли в компании «Солнечные продукты». Лидия Барабанова вместе с ним была совладельцем компании, которая входит в тройку лидеров по производству подсолнечного масла и майонеза в России.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщил о том, что мать Володина приобрела элитную квартиру.