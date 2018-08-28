Воинский эшелон, на который напали в Забайкалье, следовал на учения

Ранее сообщалось, что в результате инцидента, произошедшего в ночь на понедельник, погиб один из атаковавших, еще несколько человек были ранены.

Эшелон направлялся для подготовки к стратегическим учениям «Восток-2018», которые пройдут на территории Забайкальского края в сентябре. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах. Военные вышли на станции города Петровск-Забайкальский по пути следования и зашли в кафе за продуктами, где местные жители праздновали день рождения одного из них. Как ранее рассказал агентству chita.ru глава администрации города Александр Таранов, между ними завязался конфликт. На солдат напали с ножом, они побежали на станцию в вагон-госпиталь. Местные рванули за ними. Их попытался остановить часовой – он сделал предупредительный выстрел, но нападавших это не подействовало. Тогда часовой открыл огонь – убил одного из них и ранил другого. Погибшим, как выяснилось позже, оказался местный криминальный авторитет, именно его день рождения праздновали в кафе. В пресс-службе Восточного военного округа заявили, что стрелявший военный действовал строго по уставу.

По данным региональных СМИ, в результате конфликта на вокзале два солдата получили ранения.