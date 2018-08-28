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11:02, 28 августа 2018

Воинский эшелон, на который напали в Забайкалье, следовал на учения

Ранее сообщалось, что в результате инцидента, произошедшего в ночь на понедельник, погиб один из атаковавших, еще несколько человек были ранены.

Эшелон направлялся для подготовки к стратегическим учениям «Восток-2018», которые пройдут на территории Забайкальского края в сентябре. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах. Военные вышли на станции города Петровск-Забайкальский по пути следования и зашли в кафе за продуктами, где местные жители праздновали день рождения одного из них. Как ранее рассказал агентству chita.ru глава администрации города Александр Таранов, между ними завязался конфликт. На солдат напали с ножом, они побежали на станцию в вагон-госпиталь. Местные рванули за ними. Их попытался остановить часовой – он сделал предупредительный выстрел, но нападавших это не подействовало. Тогда часовой открыл огонь – убил одного из них и ранил другого. Погибшим, как выяснилось позже, оказался местный криминальный авторитет, именно его день рождения праздновали в кафе. В пресс-службе Восточного военного округа заявили, что стрелявший военный действовал строго по уставу.

По данным региональных СМИ, в результате конфликта на вокзале два солдата получили ранения.

Комментарии

22

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mikhail_spb_ 28 августа 2018 | 11:06


Скорее всего, убитый был не только криминальным авторитетом, но и наймитом агрессивного блока НАТО!
Необходимо проверить, были ли его предки, а также он сам в плену и на оккупированной территории.

astet 28 августа 2018 | 11:13

mikhail_spb_: скорее наоборот.
Авторитет ходил на выборы,
голосовал за Путина и ЕР,
поскольку именно им он был обязан
своим карьерным ростом в криминальной среде!
Но глупый солдат этого не знал ;)))

danko1 28 августа 2018 | 11:16

astet: Только зачем писать, что напали на воинский эшелон, когда это была обычная разборка?

tvitov66 28 августа 2018 | 11:21

danko1:"А город подумал: ученья идут"(с)

ly4_sveta 28 августа 2018 | 11:55

danko1: Для солидности. В путинские времена без того,
чтобы приврать и преувеличить никак нельзя. Сплошные манипуляции народом, причём везде
и во всем.

tvitov66 28 августа 2018 | 11:17

astet: одно другому не противоречит, а скорее даже наоборот

andreyoo 28 августа 2018 | 11:45

astet: mikhail_spb_: Почитал комменты. Сколько же умственно альтернативных в среде приверженцев идей либерализьма! Это не только к вам относится.

kindman_a 28 августа 2018 | 11:15

mikhail_spb_:

Солдатиков, видимо, послало офицерье за выпивкой и закуской.
Или сами решили отметить начало стратегических учений «Восток-2018».
Так или иначе, часовой - большая умница, достоин наивысших наград наравне с С.В. Кириенко, первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.

drillerthriller 28 августа 2018 | 11:07

А какой заголовок!

kalimator 28 августа 2018 | 11:08

на кой такие заголовки? буфетные разборки, а тут сразу нападение на воинский эшелон.

drillerthriller 28 августа 2018 | 11:13

kalimator: Сразу представилась сцена нападения на поезд из вестернов

olegleon 28 августа 2018 | 11:08

так постепенно и от криминальных авторитетов можно избавиться.

astet 28 августа 2018 | 11:17

olegleon: надеюсь, Вы не о Путине?

(комментарий скрыт)

olban82 28 августа 2018 | 11:14

Хорошая, добрая новость.

wuwer 28 августа 2018 | 11:15

Так это эшелон бурагозил в кафешке? Паровоз на пару со штабным вагончиком?

barsuchok 28 августа 2018 | 11:16

Не слабая заваруха была, если два солдата все же получили ранения, а часовому пришлось стрелять на поражение после крика "Стой, стрелять буду!" предупредительного выстрела вверх и всего того что в такой ситуации положено.

kindman_a 28 августа 2018 | 11:30

barsuchok:

Кстати - натаскали паренька-часового неслабо - стрелять в человека нелегко психологически. Командир бойца -- настоящий ас, также достоин наград и повышения как минимум.

barbarus Руслан Вазирович 28 августа 2018 | 11:27

Я уж подумал партизаны перерезали Транссиб и провозгласили независимость от Москвы

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prostovanya 28 августа 2018 | 11:41

Следующей новостью по теме будет то, что к эшелону был прицеплен локомотив.

evgeny_biolog 28 августа 2018 | 11:52

"Местные рванули за ними."

А что рванули местные?

gad123 28 августа 2018 | 11:53

надо ж какую у..ню написали! Вообще всё ясно.. Рюзкие Зольдатики, в состоянии лёгкого подпития, попёрлись в кафе за водярой( сами, или по приказу- одинаково)! Там сцепились с братвой , в аналогичном состоянии, последние погнали бухих Зольдатиков взад, а охранник их немножко пострелял.. Возникает резонный вопрос? Каким образом ( обычно вооружённые ребята не "сняли " его и не прорвались в "закрома", где оружие под замком лежит? И не постреляли немного Офицерни??!

slava5936 28 августа 2018 | 11:54

Где нашли такого часового? Прям, гордость распирает, остались еще на Руси воины, которые используют автомат по прямому назначению..

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