Чеченские силовики, по некоторым данным, массово задерживают подростков на улицах и проводят с ними допросы

Чеченские силовики, по некоторым данным, массово задерживают подростков на улицах и проводят с ними многочасовые допросы. По крайней мере, об этом сообщает издание «Кавказский узел», ссылаясь на жителей Шалинского района. По их сведениям, уже были задержаны до 200 человек.

Это связано с нападением на полицейских, которое было совершено группой подростков неделю назад.

Драматизировать ситуацию не стоит, сказал «Эху Москвы» министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров.

Напомним, ответственность за нападение на полицейских в Чечне взяла на себя группировка «Исламское государство», которая запрещена во всех странах, в том числе в России.