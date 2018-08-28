Чеченские силовики, по некоторым данным, массово задерживают подростков на улицах и проводят с ними допросы
Чеченские силовики, по некоторым данным, массово задерживают подростков на улицах и проводят с ними многочасовые допросы. По крайней мере, об этом сообщает издание «Кавказский узел», ссылаясь на жителей Шалинского района. По их сведениям, уже были задержаны до 200 человек.
Это связано с нападением на полицейских, которое было совершено группой подростков неделю назад.
Драматизировать ситуацию не стоит, сказал «Эху Москвы» министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров.
Напомним, ответственность за нападение на полицейских в Чечне взяла на себя группировка «Исламское государство», которая запрещена во всех странах, в том числе в России.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 28 августа 2018 | 11:05
"и проводят с ними допросы"
моя твоя понимать
sokal123 28 августа 2018 | 11:06
Ставят подростков на колени ,снимают штаны и ведут допрос по-кадыровски.
consts 28 августа 2018 | 11:07
Проводят с ними допросы...Блеск!
Эхо продолжает формировать свой язык искоро, наверное, догонит и перегонит своих же комментаторов
volodyav 28 августа 2018 | 11:15
я уж думал что в Москве
timber_head 28 августа 2018 | 11:17
Интересно, почему "чеченские силовики" я, читая, подсознательно воспринимаю как "чеченские боевики"?
timwlad89 28 августа 2018 | 11:55
timber_head: Интересно, почему "чеченские силовики" я, читая, подсознательно воспринимаю как "чеченские боевики"?
--------------
Блин, сколько антисемитов развелось, ну прям как собак бродячих.
Скоро количество перейдёт в качество и антисемиты станут Иудеями и террористами боевиками.
Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все
Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы…
grazschdanin 28 августа 2018 | 11:21
по некоторым данным
#
Дальше можно не читать.