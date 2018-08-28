К Земле приближается потенциально опасный астероид
К Земле приближается потенциально опасный астероид, предупреждает NASA. Он пролетит на расстоянии 7,5 миллионов к нашей планете 29 августа. По размерам астероид превышает пирамиду Хеопса.
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К Земле приближается потенциально опасный астероид, предупреждает NASA. Он пролетит на расстоянии 7,5 миллионов к нашей планете 29 августа. По размерам астероид превышает пирамиду Хеопса.
Комментарии17
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wrongway1 28 августа 2018 | 10:38
армагедец?
testmeter 28 августа 2018 | 10:41
wrongway1: Путин спасет и защитит! Вы всех пабидите!
vasyakirin 28 августа 2018 | 10:47
testmeter: 7,5 млн долларов или фунтов?
testmeter 28 августа 2018 | 11:35
vasyakirin: Ржублей, канешна... В этом и опасность
socialism 28 августа 2018 | 10:51
testmeter: Завидуешь?
testmeter 28 августа 2018 | 11:31
socialism: Аж кушать не могу...
eniro 28 августа 2018 | 11:00
wrongway1: Блин. И вот, как всегда, - закажешь омаров, устриц, , бутылочку "Хеннеси" и тут - облом, на улице или свободных скамеек не окажется, или Нацгвардия учения проводит!
payalnick 28 августа 2018 | 10:40
Кто раньше: астероид или пенсионная реформа?
yralez 28 августа 2018 | 10:42
Надо бы ОПГ разбежаться по разным углам........а то накроет всех зараз.
И нет России.
socialism 28 августа 2018 | 10:54
yralez: Астероид попадёт точно в твою задницу. А за Россию не беспокойся. Она тебя об этом не просила.
testmeter 28 августа 2018 | 11:33
socialism: yralez: Уточните пожалуйста. О чём Вяликая Россия не просила? О заднице или об астероиде?
dwon 28 августа 2018 | 10:46
каких миллионов?
yralez 28 августа 2018 | 10:56
dwon: неважно, они берут теперь только триллионами.
citizeneco 28 августа 2018 | 11:00
В чём его потенциальная опасность, если он пролетит мимо Земли так далеко? Если же его траектория изменится и он приблизится на опасное расстояние, то его можно уничтожить ракетами, может это и есть Божий замысел, таким образом, консолидировать человечество перед лицом общей опасности.
suburban 28 августа 2018 | 11:03
В 20 раз дальше Луны. В чем опасность то?
sg98 28 августа 2018 | 11:15
Черканул бы краешком где-нибудь между Канадой и Мексикой - вот бы польза всему человечеству была бы..
perestarok 28 августа 2018 | 11:17
" К Земле приближается потенциально опасный астероид
Он пролетит на расстоянии 7,5 миллионов к нашей планете 29 августа…"
7,5 миллионов рублей или долларов?