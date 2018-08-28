Путин рассматривает возможность визита в Париж на мероприятия, посвящённые столетию окончания Первой мировой войны
Владимир Путин рассматривает возможность визита в Париж в ноябре на мероприятия, посвящённые столетию окончания Первой мировой войны. Это подтвердили в Кремле. Ранее были сообщения, что Эммануэль Макрон направил приглашение Путину. Кроме того, Дональд Трамп говорил, что также планирует посетить парад в Париже.
Комментарии9
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yralez 28 августа 2018 | 10:40
Дайте воды напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде.
Триллионнодолларовая нищенка.
traxau_okurka 28 августа 2018 | 10:43
yralez: А кто оплачивать эту поездку будет? На чьи деньги главвор катается по Парижам?
neyexo 28 августа 2018 | 10:45
Там есть наша тема - ВВП говорил, что большевики упустили победу, и Россия не получила свою долю победного пирога
proxxit 28 августа 2018 | 11:02
neyexo:
Глупыш, героическая русская армия разбежалась ещё летом 1917-го...
lager23 28 августа 2018 | 10:48
Клоун...
ss2020 28 августа 2018 | 10:52
да, госопда все в париже... а тут только сурковы, володины и прочие чуробесы!)))
vla7815 28 августа 2018 | 10:53
Вова попал в категорию тех " гостей " которым ни где не рады.
ss2020 28 августа 2018 | 10:54
чёта вова шаро_бится по миру...нет покоя в заблудшей задротной душе!)))
timber_head 28 августа 2018 | 11:10
И что он там делать будет? Сделает доклад о том, как Россия предала союзников и в результате вместо того чтобы хоть как-то компенсировать военные потери за счет Германии ещё и свои территории отдала после Брестского мира?