Путин рассматривает возможность визита в Париж на мероприятия, посвящённые столетию окончания Первой мировой войны

Владимир Путин рассматривает возможность визита в Париж в ноябре на мероприятия, посвящённые столетию окончания Первой мировой войны. Это подтвердили в Кремле. Ранее были сообщения, что Эммануэль Макрон направил приглашение Путину. Кроме того, Дональд Трамп говорил, что также планирует посетить парад в Париже.