Число случаев получения взяток в этом году выросло на 10 процентов
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на анализ данных Генеральной прокуратуры. Больше всего взяткополучателей на Чукотке и в Республике Коми, а взяткодателей – в Калмыкии и Чечне. Согласно подсчётам, на каждый миллион россиян приходятся 24 человека, уличённых в причастности ко взяткам.
Комментарии5
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polsan 28 августа 2018 | 10:47
Вообще-то количество взяткодателей, должно совпадать с количеством взяткополучателей. :))
nemez1 28 августа 2018 | 10:50
ну а, что вы хотите, на дворе кризис, а рос чиновнику и депутату жить то хочется.
philanthrop 28 августа 2018 | 10:56
С РФ на миллион жителей должно приходится тысяч 800 взяткодателей (за вычетом малолетних детей). Так что вранье.
curhatuy6 28 августа 2018 | 11:36
Новость!!!! Взятки у нас ка водород в составе воды. И в той же пропорции. Удивили:)))
andreyoo 28 августа 2018 | 11:41
Получения или выявления?