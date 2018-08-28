Сегодня Владимир Путин, возможно, объявит о смягчении пенсионной реформы

По крайней мере, об этом сообщали ранее некоторые СМИ, ссылаясь на информированные источники. Официально эта информация в Кремле не подтверждалась, но и не опровергалась.

В рабочем графике президента сегодня посещение Омска и Новосибирска. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что глава государства осведомлён о митингах против пенсионной реформы.

Все акции протеста попадают во внимание главы государства, и это самое важное, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Антон Красовский.

Ранее были предположения, что возможно Путин снизит предлагаемый предел повышения пенсионного возраста.