Сегодня Владимир Путин, возможно, объявит о смягчении пенсионной реформы
По крайней мере, об этом сообщали ранее некоторые СМИ, ссылаясь на информированные источники. Официально эта информация в Кремле не подтверждалась, но и не опровергалась.
В рабочем графике президента сегодня посещение Омска и Новосибирска. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что глава государства осведомлён о митингах против пенсионной реформы.
Все акции протеста попадают во внимание главы государства, и это самое важное, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Антон Красовский.
Ранее были предположения, что возможно Путин снизит предлагаемый предел повышения пенсионного возраста.
Комментарии12
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romashka__ 28 августа 2018 | 10:34
Путин должен заболеть и уйти на пенсию.
ss2020 28 августа 2018 | 10:36
срочно вове а гаагу на свадьбу, его там уже с 14 года ждут!)))
allasc 28 августа 2018 | 10:40
ну и..... рубль грохнется :))))) ой тяжело Путину...
bear123581321 28 августа 2018 | 10:43
И снова добрый царь немножечко на место злых бояр поставит. А может и скинет с крыльца на бердыши (пожурит в телевизоре) какого-нибудь козла отпущения. Так столетиями и ходят по кругу.
olegleon 28 августа 2018 | 10:44
а может объявит, что всё будет как в нормальных странах, т.е. возраст выхода на пенсию мужчин и женщин будет одинаковым? ну да на такое разумное решение Путин явно не готов
allasc 28 августа 2018 | 10:46
olegleon: в нормальных странах шахтеры кирками под землей уже не работают.... но у нас существует гендерные профессии
ivanbel 28 августа 2018 | 10:45
Отдохнул и снова за работу. :-)
ss2020 28 августа 2018 | 10:48
ЛИЛИПУЧУЮ РАБОТУ в 3 часа начнёт в субботу!)))
trans 28 августа 2018 | 10:48
Все идет по плану - внесли в Госдуму наиболее жесткий вариант пенсионного закона, а сейчас несколько смягчат его, чтобы успокоить народ. И народ будет счастлив, и будет благодарить Путина за его доброту и заботу!!!
allasc 28 августа 2018 | 10:51
trans: барин наш хороший, порет не до кости......
nigilist1977 28 августа 2018 | 10:56
Ой, да что вы? Царь с той ноги встал? Вместо того чтобы дружить с миром, а нефтяные доходы направить на социалку, а не на геополитические авантюры, царь решил пролонгировать сбор налогов с работающего населения. И что он смягчит? Женщинам снизит год, а мужчинам - два года срока?
vincenttt 28 августа 2018 | 11:03
Геноцид гопником гэбистским населения РФ продолжится..Но возможно в "смягчённой" форме..