Студентки гражданских вузов в скором времени смогут проходить военную подготовку в специальных учебных центрах

Как утверждает глава Минобороны Сергей Шойгу, желающих сотни. Он дал месяц своим подчинённым на определение военно-учётных специальностей, которые будут доступны для девушек.

Год назад Шойгу говорил, что девушки впервые в истории России станут курсантками Краснодарского авиаучилища и будут обучаться на лётчиц.