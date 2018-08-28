Студентки гражданских вузов в скором времени смогут проходить военную подготовку в специальных учебных центрах
Как утверждает глава Минобороны Сергей Шойгу, желающих сотни. Он дал месяц своим подчинённым на определение военно-учётных специальностей, которые будут доступны для девушек.
Год назад Шойгу говорил, что девушки впервые в истории России станут курсантками Краснодарского авиаучилища и будут обучаться на лётчиц.
Комментарии15
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prostovanya 28 августа 2018 | 10:33
Зарплаты военные хотят? Или пострелять?
calorad 28 августа 2018 | 10:35
prostovanya: мальчиков хотят.
astet 28 августа 2018 | 10:38
calorad: девки хотят пацанов,
а Путин и Шойгу -
увеличения тоннажа мяса
для военных действий.
mikhail_spb_ 28 августа 2018 | 10:36
Сапоги придумали, как обеспечить себя доступными во всех смыслах студентками?
platonnekafrin 28 августа 2018 | 10:38
Жена - летчица... Девушка в краповом берете... Появятся новые частушки и темы для развеселых сериалов и ужасных.
xuato 28 августа 2018 | 10:39
Бабы на трактор, как Паша Ангелина, а мужики в танки, теперь бабы в училища инструкторами, а мужики на войну за империю. Все уже было. Православный рейх готовится к третьей мировой. Если завтра война, если завтра в поход....
post_v 28 августа 2018 | 11:49
xuato:
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Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки.
кто-нибудь, передайте Рогозину - с тачанками в России беда!
allasc 28 августа 2018 | 10:42
как это по японски будет - специальные центры утешения
zztop1960 28 августа 2018 | 10:45
Каждая студента лингвист, педагог, математик, программист должна уметь разбить кирпич об голову и отжатся 30 раз !
grazschdanin 28 августа 2018 | 11:53
zztop1960: Каждая студента лингвист, педагог, математик, программист должна уметь разбить кирпич об голову и отжатся 30 раз !
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Гм...
Тут вроде как по желанию.
А вот в израиловке там именно - воинский долг. Который девушки отдают. Там вот девушка действительно как Вы говорите "должна уметь разбить кирпич об голову и отжатся 30 раз !" и без разницы кто она - " студента лингвист, педагог, математик, программист".
Так что у нас гораздо демократичнее.
lager23 28 августа 2018 | 10:46
впервые в истории России станут курсантками Краснодарского авиаучилища и будут обучаться на лётчиц.
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Путерасты совсем рехнулись! В стране не хватает техники, "суперсверхсамолёты" СУ-57 только в единичных экземплярах и на них нет денег и технологической возможности ВПК, как и на "гипервафли с ядерными установками"! Собираются сажать девушек на кукурузники, как во время ВОВ?
Всегда знал, что Кажубекыч (откосивший от срочной службы ещё в молодости) добра Армии не принесёт, а превратит МО в лживый деревянный Рейхстаг!
allasc 28 августа 2018 | 10:48
lager23: даже фашисты в ВОВ запрещали фрау своим в боевые самолеты садится.....
unprejudiced 28 августа 2018 | 10:54
Срочное заявление Армии ДНР о ситуации на линии фронта
Командование ВС Украины совершило очередные преступления в отношении объектов жизнеобеспечения мирного населения.
Продолжаются провокационные обстрелы с целью обострения гуманитарной ситуации. Цель у этих преступлений одна — военно-политическая выгода, которую преследует, в частности, П. Порошенко, особенно когда на Украине близятся предвыборная кампания и выборы президента.
В результате обстрела со стороны подразделений 28-й ОМБр ВСУ, по приказу военного преступника Марченко, зафиксировано пять повреждений домостроений в н. п. Старомихайловка.
Под командованием военного преступника Драпатого, командира 58 ОМПБр ВСУ, минометным обстрелом н. п. Горловка повреждено семь домостроений и ЛЭП по ул. Бондаренко.
Обесточена Горловская фильтровальная станция № 2, вследствие чего остановлена подача воды в поселок Бессарабка, жилой массив «Солнечный», а также в дома по улицам Шевченко, Богуна и Волкова. Дополнительная информация по жертвам и разрушениям уточняется.
Кроме того, из-за обстрелов ВСУ с 20.00 24 августа без воды остаются жители н. п. Дзержинск, который находится на оккупированной Украиной территории.
tunis 28 августа 2018 | 11:02
Уррраааа, русские студентки!!
Скоро-скоро пойдете в последний бой хорошо подготовленными!!
Причем, желательно, все сразу.
За дядю Вову, за дядю Серёжу...
marina27 28 августа 2018 | 11:25
Желающих сотни ))) На сборы не пойдёшь - зачёт не получишь.