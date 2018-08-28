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10:30, 28 августа 2018

Студентки гражданских вузов в скором времени смогут проходить военную подготовку в специальных учебных центрах

Как утверждает глава Минобороны Сергей Шойгу, желающих сотни. Он дал месяц своим подчинённым на определение военно-учётных специальностей, которые будут доступны для девушек.

Год назад Шойгу говорил, что девушки впервые в истории России станут курсантками Краснодарского авиаучилища и будут обучаться на лётчиц.

Комментарии

15

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prostovanya 28 августа 2018 | 10:33

Зарплаты военные хотят? Или пострелять?

calorad 28 августа 2018 | 10:35

prostovanya: мальчиков хотят.

astet 28 августа 2018 | 10:38

calorad: девки хотят пацанов,
а Путин и Шойгу -
увеличения тоннажа мяса
для военных действий.

mikhail_spb_ 28 августа 2018 | 10:36


Сапоги придумали, как обеспечить себя доступными во всех смыслах студентками?

platonnekafrin 28 августа 2018 | 10:38

Жена - летчица... Девушка в краповом берете... Появятся новые частушки и темы для развеселых сериалов и ужасных.

xuato 28 августа 2018 | 10:39

Бабы на трактор, как Паша Ангелина, а мужики в танки, теперь бабы в училища инструкторами, а мужики на войну за империю. Все уже было. Православный рейх готовится к третьей мировой. Если завтра война, если завтра в поход....

post_v 28 августа 2018 | 11:49

xuato:
======
Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки.

кто-нибудь, передайте Рогозину - с тачанками в России беда!

allasc 28 августа 2018 | 10:42

как это по японски будет - специальные центры утешения

(комментарий скрыт)

zztop1960 28 августа 2018 | 10:45

Каждая студента лингвист, педагог, математик, программист должна уметь разбить кирпич об голову и отжатся 30 раз !

grazschdanin 28 августа 2018 | 11:53

zztop1960: Каждая студента лингвист, педагог, математик, программист должна уметь разбить кирпич об голову и отжатся 30 раз !
#
Гм...
Тут вроде как по желанию.
А вот в израиловке там именно - воинский долг. Который девушки отдают. Там вот девушка действительно как Вы говорите "должна уметь разбить кирпич об голову и отжатся 30 раз !" и без разницы кто она - " студента лингвист, педагог, математик, программист".
Так что у нас гораздо демократичнее.

lager23 28 августа 2018 | 10:46

впервые в истории России станут курсантками Краснодарского авиаучилища и будут обучаться на лётчиц.
////////
Путерасты совсем рехнулись! В стране не хватает техники, "суперсверхсамолёты" СУ-57 только в единичных экземплярах и на них нет денег и технологической возможности ВПК, как и на "гипервафли с ядерными установками"! Собираются сажать девушек на кукурузники, как во время ВОВ?

Всегда знал, что Кажубекыч (откосивший от срочной службы ещё в молодости) добра Армии не принесёт, а превратит МО в лживый деревянный Рейхстаг!

allasc 28 августа 2018 | 10:48

lager23: даже фашисты в ВОВ запрещали фрау своим в боевые самолеты садится.....

unprejudiced 28 августа 2018 | 10:54

Срочное заявление Армии ДНР о ситуации на линии фронта
Командование ВС Украины совершило очередные преступления в отношении объектов жизнеобеспечения мирного населения.

Продолжаются провокационные обстрелы с целью обострения гуманитарной ситуации. Цель у этих преступлений одна — военно-политическая выгода, которую преследует, в частности, П. Порошенко, особенно когда на Украине близятся предвыборная кампания и выборы президента.

В результате обстрела со стороны подразделений 28-й ОМБр ВСУ, по приказу военного преступника Марченко, зафиксировано пять повреждений домостроений в н. п. Старомихайловка.

Под командованием военного преступника Драпатого, командира 58 ОМПБр ВСУ, минометным обстрелом н. п. Горловка повреждено семь домостроений и ЛЭП по ул. Бондаренко.

Обесточена Горловская фильтровальная станция № 2, вследствие чего остановлена подача воды в поселок Бессарабка, жилой массив «Солнечный», а также в дома по улицам Шевченко, Богуна и Волкова. Дополнительная информация по жертвам и разрушениям уточняется.

Кроме того, из-за обстрелов ВСУ с 20.00 24 августа без воды остаются жители н. п. Дзержинск, который находится на оккупированной Украиной территории.

tunis 28 августа 2018 | 11:02

Уррраааа, русские студентки!!
Скоро-скоро пойдете в последний бой хорошо подготовленными!!
Причем, желательно, все сразу.
За дядю Вову, за дядю Серёжу...

marina27 28 августа 2018 | 11:25

Желающих сотни ))) На сборы не пойдёшь - зачёт не получишь.

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