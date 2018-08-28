Россия усиливает своё присутствие в Средиземном море
Как сообщает «Коммерсантъ», туда направились два фрегата, которые по пути провели боевые учения. Кроме того, из Севастополя вышел ещё один корабль, оснащённый ракетами. Источники издания утверждают также, что на базу Хмеймим в Сирии переброшены зенитные комплексы «ТОР-М2».
Это самая крупная группировка России за всё время операции в Сирии. В минувшие выходные появилась информация, что Соединённые Штаты готовятся нанести новый удар по Сирии, если войска Башара Асада вновь применят химическое оружие. Впрочем, Пентагон это категорически отрицает.
Комментарии43
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mikhail_spb_ 28 августа 2018 | 10:33
Может, агрессивный блок НАТО специально выманивает наш могучий флот из укрытий?
alexsokol777 28 августа 2018 | 10:47
mikhail_spb_:
Пиндосы заднюю включили, судя по тексту новости.
Если ЭХО неиврёт как обычно.
tvitov66 28 августа 2018 | 10:52
alexsokol777: там 6-й флот США чалится, он только по водоизмещению превосходит наш древний совковый металлом в разы, я уже молчу про техническое превосходство
cosmo_ 28 августа 2018 | 11:01
tvitov66:
Про "техническое превосходство" было особенно смешно...
Вспоминаем "Дональда Кука" и плачем... :-)))
А водоизмещением не воют - это еще Ушаков наглядно продемострировал....
slash80 28 августа 2018 | 11:06
cosmo_: А что не так с куком ?
blahovdav 28 августа 2018 | 11:09
cosmo_: А водоизмещением не воют - это еще Ушаков наглядно продемострировал....\\\\ Угу, а Порт-Артур подтвердил, что размер территории страны не имеет значение??
tvitov66 28 августа 2018 | 11:12
cosmo_: /Про "техническое превосходство" было особенно смешно...
конечно смешно - наши корабли как минимум в 4 раза старше, а значит опытнее :)
Там как раз американская эскадра во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" тусуется, а кроме "Дональда Кука" там ещё и "Портер" трется
alexsokol777 28 августа 2018 | 11:54
tvitov66:
Ну так наш флот - это ваши достижения, ваших шизанутых евроинтеграторов, демократов, перестройшиков, всех этих потомков революционных швондеров-шариковвых, которые ничего кроме разрухи создать не могут.
Что в 20е годы, что в 90е, что сейчас на разорённой Украине.
alexsokol777 28 августа 2018 | 12:01
tvitov66:
А ты какое отношение имеешь к американскому флоту?
Ты или таои предки его строили?
Ты просто генетический жополиз, который выбрал типа нового хозяина и давай ему жопу лизать, высокомерно поругивая нормалтных людей, которые не лижут.
Да тебя новый хозяин знать не знает и твои жалкие потуги ему не нужны.
Жополизов и шестёрок никто и нигде не любит.
vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 10:35
этонашеморе!
arye_11 28 августа 2018 | 10:36
Два вопроса в связи с этой новостью.
1. Неужели Путин думает, что Америка реально испугается его "группировки"?
2. Что Путин сделает, если Америка действительно ударит по Сирии?
И вопрос №3, вытекающий из вопросов №№1 и 2 - А на хрена ему этого всего надо было?
olegleon 28 августа 2018 | 10:42
arye_11: один вопрос: три корабля на Средиземное море это "группировка"?
это банальная "демонстрация флага", т.е. то, что делают и США, и Британия, и Франция
zolingen 28 августа 2018 | 10:46
olegleon: ну кроме флага демонстрировать то особо и нечего.
olegleon 28 августа 2018 | 10:49
zolingen: так никто ничего другого и не демонстрирует. ну разве только Британия продемонстрировала своё оружие у берегов Аргентины несколько десятилетий назад и США своё у берегов Кувейта. но это уже война.
socialism 28 августа 2018 | 11:00
zolingen: демонстрировать нечего
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Это в военном то, отношении нечего демонстрировать? Да вы батенька или полный дурак, или путаете Россию с Украиной.
kondratiy 28 августа 2018 | 11:04
socialism: Это в военном то, отношении нечего демонстрировать?
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Забыли, что ты пукать хорошо умеешь, вот и продемонстрируешь
socialism 28 августа 2018 | 11:09
kondratiy: Таких как ты и пуком можно разогнать, а силу российской Армии и Флота только идиоты недооценивают. Подобные тебе шавки.
arye_11 28 августа 2018 | 10:47
olegleon:
ОлегОлень.
Читай новости внимательно.
Тремя кораблями группировку усилят, а до них уже было и было...
"В данный момент у берегов Сирии находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов. Среди них — ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", сторожевые корабли "Пытливый", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", фрегат "Адмирал Григорович", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Великий Устю", "Вышний Волочек", подводные лодки Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино". Для обеспечения снабжения группировки в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота "Иван Бубнов". "
olegleon 28 августа 2018 | 10:54
arye_11: и только морской танкер явно представляет угрозу. угрозу акватории.
чудо, в балтийской луже больше боевых кораблей и никто об этом не рассказывает. и было бы понятно, если бы Сирия, Турция, Кипр или Израиль выражали озабоченность. их бы можно было понять.
snikkersnepper 28 августа 2018 | 10:56
olegleon:
Самое прикольное, что их не три. Эхо так торопилось кинуть хомячкам новую косточку (хотя все это было известно еще позавчера), что, как всегда, половины не заметило.
1) Григорович, 2) Эссен из Черного моря.
3) Макаров идет из Балтики (не ясно только, когда успеет). 4) Ярослав Мудрый уже на месте.
5) Крейсер Устинов и 6) БПК Североморск уже пару дней назад в Алжире стояли.
До кучи 3 (вроде бы) Буяна (7, 8, 9), энное количество подлодок (их в таких случаях не афишируют) и вспомогательные суда.
Так что будет ли что-то - непонятно, но кулак в Средиземке подобрался здоровенный. Причем "адмиралы" и Буяны там понятно зачем - бармалеев Калибрами гонять где-то с 7 сентября (после встречи с турками и иранцами все ждут наступления в Идлибе). А Устинов тут не при делах. Ему по берегу стрелять нечем. Если он до сирийских берегов таки дойдет, то это будет именно привет "партнерам".
ПС. Кстати, прикол еще и в том, что переброска тех же черноморских фрегатов началась аккурат на фоне входа туда американского эсминца. Пока местная шиза подсчитывала подлетное время его Томагавков до Москвы, самая боеспособная часть ЧФ на него просто забила и демонстративно отправилась по своим делам. Теперь эсминец назад потянулся.
snikkersnepper 28 августа 2018 | 11:11
snikkersnepper:
10) Пытливый еще. Но он на фоне этой армады так - на побегушках.
alexsokol777 28 августа 2018 | 10:49
arye_11: И вопрос №3, вытекающий из вопросов №№1 и 2 - А на хрена ему этого всего надо было?
---
Интересно, а ты таким вопросом про Сталина не задаёшься?
Вот нахрена ему надо было Гитлеру сопротивляться?
Выдали бы евреев, гомосексуалистрв и цыган, пили бы пиво баварское и ездили на бмв ?
arye_11 28 августа 2018 | 10:54
alexsokol777:
Одноразовый, вали нахрен отсюда со своей примитивщиной.
Понабирали школяров-"дискутантов" из 7-го класса.
Иди лучше в школу собирайся, в субботу пойдешь в 8-й класс.
sensei54 28 августа 2018 | 10:56
arye_11: Дело не в количестве. Это инсценировка. Согласно официальной версии, Москва вовремя предупредила мир о готовящейся провокации с последующей агрессией.
А если всё-таки применят ХО, то мы предупреждали.
Кстати, вчера утренний Майкл такую версию поддержал и одобрил.
No comment, как говорится.
Моё мнение - Асад вышел из-под контроля, и что дальше он предпримет, неведомо.
arye_11 28 августа 2018 | 11:00
sensei54:
Асад вышел из-под контроля, и что дальше он предпримет, неведомо.
______________________________________________
А это типичная психология восточного человека.
- "Ты меня спас, а теперь мил-дружок, уходи отсюда, мне твои советы больше не нужны".
Сегодня Сирия, вчера была Абхазия, позавчера Египет...
Спасаемые меняются, русская "помощь" неизменна.
Теми же граблями да по тому же лбу.
sensei54 28 августа 2018 | 11:23
arye_11: Но Коля Остен-Бакен в конце концов добился же! .... :D
tvitov66 28 августа 2018 | 11:03
sensei54: как Асад может выйти и куда? Он даже ночует периодически на наших корабликах, ибо боится что его пиндосы с БПЛА уберут
sensei54 28 августа 2018 | 11:31
tvitov66: Он даже ночует периодически на наших корабликах,
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Да хоть в бункере на аэродроме Бельбек. Лёту там полтора часа, недалёко.
От управления паханатом его никто не отстранял.
Чтобы было на кого всё валить, если что.
socialism 28 августа 2018 | 10:58
arye_11:
Конечно испугается. Уж чего, а начинать войну с Россией у Америки никакого желания нет. И понятно почему. Придётся им учитывать российские предупреждения.
kondratiy 28 августа 2018 | 11:07
socialism: Придётся им учитывать российские предупреждения.
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Тебе, прошмандовка, верю! Обычно прошмандовки всё знают, у них с бохом прямая связь!
varlam59 28 августа 2018 | 11:37
kondratiy:
Наплевать, что думают подобные тебе прошмандовки. На боеспособность нашей Армии и Флота это никак не повлияет.
blahovdav 28 августа 2018 | 11:12
socialism: Придётся им учитывать российские предупреждения.\\\ А пенсионерам затягивать туже пояса?? Сколько больниц можно было построить за это "предупреждение"??
socialism 28 августа 2018 | 11:32
blahovdav: А что сами пенсионеры думают по этому поводу? Когда это они отказались от наших Армии и Флота ради собственного живота? Никогда такого не было. Не путайте большинство россиян с себе подобными плохишами. А больницы и прочие блага нужно строить за счёт возвращения народу награбленного буржуями.
Там горы денег.
platonnekafrin 28 августа 2018 | 10:42
Надеюсь, что наши матросы умеют плавать лучше наших ракет.
cosmo_ 28 августа 2018 | 11:03
platonnekafrin:
России нет никакого дела до Ваших матросов (как и до Выаших ракет)...
:-))
zolingen 28 августа 2018 | 10:44
Небось задымили всю акваторию.
socialism 28 августа 2018 | 11:03
zolingen: Задымили? Да ты просто завидуешь силе российской Армии и Флота.
Поехидничай ещё, посмеши))
ss2020 28 августа 2018 | 10:45
едут посмотреть удар НАТы... красочно будет, ну как обычно, и домой!))
unprejudiced 28 августа 2018 | 10:46
Куда делись 36 из 59 крылатых ракет «Томагавк», которые выпустили по авиабазе в Шайрате 2 эсминца ВМС США, стоявших у Кипра? Почему они не достигли цели?
Очевидно, что более половины американских Томагавков не смогли долететь до аэродрома, а как указывают официальные американские власти, что ракет было 59 и 58 из них попали в цель, но даже столько воронок не смогли насчитать на аэродроме - всего было зафиксировано 24 взрыва на аэродроме и они принесли незначительный ущерб по сравнению с тем ущербом, который могли бы принести все 58 ракет. После бомбёжки аэродром смог функционировать, потому что взлётная полоса осталась цела и все рабочие самолёты остались целы - погибли только нерабочие самолёты, которые стояли в ремонтных ангарах - он использовались для запчастей для других самолётов.
По всему миру эксперты задаются вопросом, почему ракеты упали и приходят к выводу, что сработало новое радиоэлектронное оружие, которое разработала Россия и которое мы видели в действии над эсминцем Дональдом Куком в Чёрном море. Тогда произошёл отказ электроники эсминца и он стал абсолютно уязвимым.
irinakingsize1 28 августа 2018 | 10:46
У кого длиннее и толще время покажет.Главное дрова дома не забыть
drtomsky 28 августа 2018 | 10:56
Внутри страны полная задница, вот и развлекают население описанием боевых походов. Примитив. Два выставочных экземпляра. На что они там повлияют?
ss2020 28 августа 2018 | 11:00
вова так и сказал: на святое дело идём, друга выручать!)))
zhrv 28 августа 2018 | 11:42
- "усиливает своё присутствие в Средиземном море"
Не дай бог, с этой "усиленной группировкой" что-нибудь случится (сядет ли на мель, столкнутся между собой, или просто затонут от старости), не останемся ли мы вообще без флота?