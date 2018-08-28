Впервые в истории открытого чемпионата США по теннису первой номер турнира выбывает уже после стартового матча

Это всего лишь пятый случай в истории тенниса и первый на кортах Флэшинг Мидоу. Лидер мирового рейтинга не любит играть в Нью-Йорке и город отвечает ей тем же. В первом туре Симоне досталась опытная и мастеровитая Кайа Канепи из Эстонии. Она не оставила Халеп ни единого шанса, не дав ей выиграть даже партии. И это при том, что перед началом ЮС Опен Симона сделала небольшую паузу и готовилась непосредственно к турниру. Для российских игроков день был не слишком удачным, хотя те, кто должен был пройти дальше – это сделали. Своих соперников победили Карен Хачанов и Екатерина Макарова. В противостоянии двух россиян Данил Медведев оказался сильнее Евгения Донского. Андрей Рублев недавно восстановился от травмы спины и не успел набрать форму, уступив французу Жереми Шарди. Евгения Родина ожидаемо пропустила во второй круг действующую победительницу турнира Слоан Стивенс. Проиграли свои матчи Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова.

В поединке ветеранов Светлана Кузнецова проиграла Винус Уильямс.