В немецком городе Хемниц прошла волна антимигрантских беспорядков

Волнения начались после того, как два дня назад гражданин Германии был убит, по некоторым данным, выходцами из Сирии и Ирака.

Более тысячи человек вышли в понедельник на улицы в Хемнице. Среди них как ультраправые, призывавшие разобраться с мигрантами, так и левые активисты, скандировавшиее «Нет расизму и насилию», «Нет права на нацистскую пропаганду», сообщает местная пресса. Националисты, лица которых были закрыты капюшонами и платками, начали забрасывать полицию и своих оппонентов петардами, бутылками и камнями. Полицейские попытались успокоить толпу водометом. Стало также известно о нападении правых активистов на людей, внешне похожих на мигрантов. Пострадало по меньшей мере три человека, причем один из них болгарин, которого приняли за араба.

Уличные протесты и беспорядки спровоцировало убийство 35-летнего немца, которое было совершено в ночь на воскресенье. Драка, перешедшая в поножовщину, началась во время уличного фестиваля. Что послужило причиной, пока достоверно неизвестно. Полиция уже задержала двух подозреваемых – сирийца и иракца.

По данным СМИ, прокуратура Хемница ожидает повторения антимигрантских акций в ближайшее время.