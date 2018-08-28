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10:03, 28 августа 2018

В немецком городе Хемниц прошла волна антимигрантских беспорядков

Волнения начались после того, как два дня назад гражданин Германии был убит, по некоторым данным, выходцами из Сирии и Ирака.

Более тысячи человек вышли в понедельник на улицы в Хемнице. Среди них как ультраправые, призывавшие разобраться с мигрантами, так и левые активисты, скандировавшиее «Нет расизму и насилию», «Нет права на нацистскую пропаганду», сообщает местная пресса. Националисты, лица которых были закрыты капюшонами и платками, начали забрасывать полицию и своих оппонентов петардами, бутылками и камнями. Полицейские попытались успокоить толпу водометом. Стало также известно о нападении правых активистов на людей, внешне похожих на мигрантов. Пострадало по меньшей мере три человека, причем один из них болгарин, которого приняли за араба.
Уличные протесты и беспорядки спровоцировало убийство 35-летнего немца, которое было совершено в ночь на воскресенье. Драка, перешедшая в поножовщину, началась во время уличного фестиваля. Что послужило причиной, пока достоверно неизвестно. Полиция уже задержала двух подозреваемых – сирийца и иракца.

По данным СМИ, прокуратура Хемница ожидает повторения антимигрантских акций в ближайшее время.

Комментарии

6

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sterhogolub 28 августа 2018 | 10:07

А они Согласованы местными властями?

ematveev 28 августа 2018 | 10:10

sterhogolub:
По закону - должны быть.
Причем закрытые лица на акции (даже согласованной) - причина для задержания.
Такая вот "демократия".

zz682 28 августа 2018 | 10:08

Ну че они возмущаются подогнали европейским бабам африканских мужиков, а то Европе одни мужики голубые

rktq 28 августа 2018 | 10:11

zz682: ematveev: Госпожа Меркер, своей не обдуманной миграционной политикой, сама того не желает, "поливает", было засохшие корни немецкого национализма.
Европа вроде бы одна, А Германия далеко не Франция..

xrmosom 28 августа 2018 | 10:14

Болгарина жаль,попал мужик с ровного.

neitral_n 28 августа 2018 | 10:29

Эти беспорядки - настоящий государственный переворот! Навального там у них нету! Давай его туда для тренировки! )))))

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