Удальцов, который был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, возвращён в спецприёмник
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, возвращён в спецприёмник. Как сообщила ТАСС супруга политика Анастасия, восстановить здоровье её мужу так и не дали.
В середине августа назначил Удальцову 30 суток административного ареста, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Политик проводит голодовку.
Комментарии1
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moisha_pid 28 августа 2018 | 10:26
Проводит голодовку? Так дайте ему провести голодовку по всем правилам - удаля из камеры мешки с харчами и перекрыв воду в крану.