Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал в Мосгорсуд иск о снятии с выборов Сергея Собянина
Об этом он написал в Фэйсбуке, сопроводив запись фотографией первой страницы своего заявления. Кумин отмечает, что необходимо восстановить принцип равенства кандидатов, но при этом не приводит никаких деталей.
Напомним, выборы мэра состоятся 9 сентября. Что об иске думают в мэрии, пока неизвестно.
Комментарии2
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lion64__2 28 августа 2018 | 10:12
Если б едроса собачанина сняли, то это было бы хорошо. Но это маловероятно.
neitral_n 28 августа 2018 | 10:26
Чо народ смешит! Щас, снимут Собянина по иску какой-то КПРФ - держи карман ширше!