Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал в Мосгорсуд иск о снятии с выборов Сергея Собянина

Об этом он написал в Фэйсбуке, сопроводив запись фотографией первой страницы своего заявления. Кумин отмечает, что необходимо восстановить принцип равенства кандидатов, но при этом не приводит никаких деталей.

Напомним, выборы мэра состоятся 9 сентября. Что об иске думают в мэрии, пока неизвестно.