СМИ: В Чечне идут массовые задержания подростков

В Чечне идут массовые задержания подростков, сообщает Кавказский узел. По данным портала, они начались после нападения в республике группы несовершеннолетних на полицейских.

В полицию отвозят подростков, которые знают участников недавнего нападения на силовиков. Учились с ними или жили по соседству. С четверга по субботу были задержаны до двух сотен человек, рассказали жители Шалинского района Чечни Кавказскому узлу. По их словам подростков долго допрашивали, отпускали только поздно ночью. Силовики ничего не объясняли, но всё сводилось к тому, что есть указание сверху проверять подростков на возможную причастность к группе напавших на полицейских, рассказал порталу один из жителей Шали. Люди боятся отпускать детей на улицу. Поскольку, по словам местных жителей, задерживают даже десятилетних.

Группа несовершеннолетних, младшему было 11 старшему 17, в начале прошлой недели напала на полицейских сначала в Шалинском районе, затем в Грозном. Ей по данным силовиков руководил 18летний Магомед Мусаев. Все нападавшие – они, как говорят в полиции, связаны с запрещённой в России ИГИЛ — погибли. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что родители лично отвечают за действия своих детей. А вскоре жители республики сообщили о первой волне массовых задержаний подростков.



В Чечне проводятся не задержания, а профилактическая работа с подростками, сообщил «Эху Москвы» министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. По его словам масштаб операции в республике преувеличен.

«Массового такого задержания, как говорят, нет. Во-первых, это не задержания, это нормальная профилактическая работа наших силовиков и оперативников, которые пытаются выяснить элементарные связи. Поэтому не надо демонизировать действия правоохранительных структур Чеченской Республики, проверки проходят в общепринятом порядке, в них нет ничего удивительного для того, чтобы это могло бы стать сенсацией с акцентом на большой негатив на Чеченскую Республику», — сказал министр.

По словам Д.Умарова, ИГИЛ (запрещенная в России группировка – ЭМ), которая взяла на себя ответственность за нападение – это «сетевая организация», и имеет свои ячейки «активно действующие» и, так называемые «спящие», поэтому возникла необходимость выяснить все связи этих детей и их контакты.