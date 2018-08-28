Рост финансирования российской науки будет продолжаться
Это пообещал Владимир Путин в ходе форума «Технопром» в Новосибирске.
По словам Путина, необходимо создавать условия для привлечения в науку молодых специалистов.
Сегодня же Владимир Путин должен посетить Омск. Ранее были сообщения, что именно там он может объявить о смягчении пенсионной реформы. В Кремле эту информацию не подтверждали, но и не опровергали.
Комментарии10
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prostovanya 28 августа 2018 | 09:37
"Это пообещал Владимир Путин..."
Уже смешно.
vasyakirin 28 августа 2018 | 09:40
prostovanya: От чего же курс доллара падает значит рубль растет, науку свернем значит финансирование увеличится...
andre_klimov 28 августа 2018 | 09:40
prostovanya:
Однако можно поверить с учётом практики применения понятия "отрицательный рост".
Есть ещё один метод - уронить рубль. И тогда в "попугаях", действительно, можно будет "вырастить" финансирование. Аналогично - пенсии, пособия и проч. бюджетно-рублёвое хозяйство.
semia 28 августа 2018 | 09:41
"Рост финансирования российской науку будет продолжаться" сказал Путин.Но не сказал когда. Пока падает,а с учетом роста курса доллара, так и вообще...
avp235 28 августа 2018 | 10:07
semia:
Вспоминается анекдот из "застоя".
Брежнев на встрече с рабочими спросил:
- Как живете товарищи?
Ему ответили:
- Хорошо.
- А будете жить еще лучше! - ответил шуткой на шутку Леонид Ильич.
democ 28 августа 2018 | 09:47
Жалко, что я не младший брат Путина. А то развлёкся бы на научном поприще. Познаваемо, занятно, а самое главное наблюдал бы процесс получения золота из свинца и денег из воздуха.
ohrjr 28 августа 2018 | 09:55
Его ля-ля уже не трогают! "Научно-технологический прорыв" - это ему Песков или еще кто написал? Так прорвемся? А как же...
piter_ug 28 августа 2018 | 10:03
Белый шум пересидента особенно белый.
vincenttt 28 августа 2018 | 10:04
От этой гэбистской швали только за последний год за рубеж уехало 44000 российских профессоров из Академии наук!…А она всё "обещает" чего-то там "финансировать"!
wuwer 28 августа 2018 | 10:11
))) С 2000 г величина финансирования на фундаменталку для нашего НИИ не была увеличина ни на 1 рубль
Были постоянные ежегодные задержки по выплате:
с января по март - пока из Москвы на перекладных подвезут
с октября - по декабрь - а уже перерасход, пару лишних пробирок прикупили
Выполнение задачи повышения уровня з/п научных сотрудников решалось незамысловато:
пирог делился просто - руководство стабильно повышало себе оклады, умудряясь сидеть на 2-3 окладах с ежемесячными премиями, простой люд стабильно переводили на пониженные ставки- до 0,1 включительно
В итоге в среднем , для рапортации вверха, все получалось замечательно