Рост финансирования российской науки будет продолжаться

Это пообещал Владимир Путин в ходе форума «Технопром» в Новосибирске.

По словам Путина, необходимо создавать условия для привлечения в науку молодых специалистов.

Сегодня же Владимир Путин должен посетить Омск. Ранее были сообщения, что именно там он может объявить о смягчении пенсионной реформы. В Кремле эту информацию не подтверждали, но и не опровергали.