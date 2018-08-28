Министерство обороны предлагает разрешить новой бронетехнике ездить по общим дорогам
Отмечается, что это повысит эффективность выполнения гособоронзаказа и не приведёт к дополнительным расходам. Сейчас для испытаний на полигоны или для передачи в войска предприятия оборонки отправляют новые образцы техники различным транспортом, например, по железной дороге или по морю.
Комментарии27
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leon0109 28 августа 2018 | 09:37
Т.е. "новейшая российская бронетехника" по грунту и просёлочным дорогам передвигаться уже не в состоянии? Занятно)
luger_max_otto 28 августа 2018 | 09:51
Зато после проезда бронетехники дороги станут средством пассивной противотанковой обороны и НАТО не проедет!
leon0109 28 августа 2018 | 09:57
luger_max_otto: "... и НАТО не проедет!"
Ах да, нато-нато, оно же нам всё время угрожает... и так хотит напасть на нас...
gordy 28 августа 2018 | 10:08
"Министерство обороны предлагает разрешить новой бронетехнике ездить по общим дорогам"
Как ещё можно совместить дураков и дороги?
opiatnovyi63 28 августа 2018 | 10:08
leon0109: Глупое предложение от глупого министерства ...А кто будет ремонтировать дороги после прохода по ним бронетехники?
elenaj1959 28 августа 2018 | 10:24
luger_max_otto: Точно: No pasaran!
mikhail_spb_ 28 августа 2018 | 09:38
Правильно!
По дорогам должны ездить только бронетехника, а также автомобили органов госбезопасности и правопорядка!
А народонаселение пусть ходит пешком за обочиной!
anticolonel 28 августа 2018 | 09:52
mikhail_spb_: Картузы пущай сымають и челом бьют!
elenaj1959 28 августа 2018 | 10:26
anticolonel: День опричника
seryj_wolk 28 августа 2018 | 10:02
mikhail_spb_: Дураки и дороги - вечная тема в рфии!
agamasat 28 августа 2018 | 10:28
seryj_wolk: нет, на россии все-так одна беда - дураки, которые превращают в дерьмо не только дороги, а все, к чему прикасаются.(
ivar1964 28 августа 2018 | 09:40
Для быстрой переброски техники к местам митингов, демонстраций, волнений, беспорядков, протестов. Майдан приводит в дрожь!
vasyakirin 28 августа 2018 | 09:44
ivar1964: уже на скорости 80км/ч танк не управляется на твердом покрытии, однако встречные автомобили не сложно будет закатать свежим асфальтом...
democ 28 августа 2018 | 09:43
Тяжёлой военной техникой да по свежему уложенному асфальту...
lager23 28 августа 2018 | 09:45
Правильно, товарищи, "Платон" содержит дороги в отличном состоянии 24 часа в сутки не для того, чтобы Армия мучалась!
leon0109 28 августа 2018 | 09:48
К чему вообще такие инициативы, тем паче траты? Мультика про супербронетехнику будет вполне достаточно)
rom8883 28 августа 2018 | 09:57
Экономия в ущерб дорожной безопасности.
Да и россиян приучить к танкам на улицах.
curhatuy6 28 августа 2018 | 10:31
rom8883: Да и поголовье снизится:(((
mamiluk 28 августа 2018 | 09:59
Да что там-разрешить бронетранспортёрам и танкам -давить холопов.
curhatuy6 28 августа 2018 | 10:06
Если до сегодняшнего дня народонаселение мечтало об асфальте. Теперь забудут, что это такое. Из воспоминаний: в 1991 Зубовская площадь после прохода танков выглядела как вспаханная полоса:(((
ly4_sveta 28 августа 2018 | 10:11
Дорог и так нет. Последние раздолбают.
Да и зачем дуракам дороги? Эти две беды
в России непобедимы. А дураки на дорогах,
да ещё и в военной форме?
yralez 28 августа 2018 | 10:12
Платон роттенбергам платить будут ?
Или в ихней шайке взаимозачеты ?.....за счет граждан..
hz6691 28 августа 2018 | 10:15
Вообще-то, по обычным дорогам бронетехника должна перевозиться на трейлерах. Только полные идиоты будут ее перегонять своим ходом.
sarbus 28 августа 2018 | 10:19
hz6691: ...думаю,полные идиоты здесь другие. Те,кто на всё это молча смотрит...
ss2020 28 августа 2018 | 10:20
hz6691: они про это о себе и заявляют, правда без вовкиной застенчивости, это странно!)))
ss2020 28 августа 2018 | 10:18
тогда шойгу должен носить САБЛЮ, а не кортик, ноги позволяю, 40 лет в кавалерии не шутка!)))
neyexo 28 августа 2018 | 10:29
Пусть Платон ставят и ездят.
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