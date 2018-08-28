Z Архив новостей новости
5 27 6 1521
09:32, 28 августа 2018

Министерство обороны предлагает разрешить новой бронетехнике ездить по общим дорогам

Отмечается, что это повысит эффективность выполнения гособоронзаказа и не приведёт к дополнительным расходам. Сейчас для испытаний на полигоны или для передачи в войска предприятия оборонки отправляют новые образцы техники различным транспортом, например, по железной дороге или по морю.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

leon0109 28 августа 2018 | 09:37

Т.е. "новейшая российская бронетехника" по грунту и просёлочным дорогам передвигаться уже не в состоянии? Занятно)

luger_max_otto 28 августа 2018 | 09:51

Зато после проезда бронетехники дороги станут средством пассивной противотанковой обороны и НАТО не проедет!

leon0109 28 августа 2018 | 09:57

luger_max_otto: "... и НАТО не проедет!"
Ах да, нато-нато, оно же нам всё время угрожает... и так хотит напасть на нас...

gordy 28 августа 2018 | 10:08

"Министерство обороны предлагает разрешить новой бронетехнике ездить по общим дорогам"


Как ещё можно совместить дураков и дороги?

opiatnovyi63 28 августа 2018 | 10:08

leon0109: Глупое предложение от глупого министерства ...А кто будет ремонтировать дороги после прохода по ним бронетехники?

elenaj1959 28 августа 2018 | 10:24

luger_max_otto: Точно: No pasaran!

mikhail_spb_ 28 августа 2018 | 09:38


Правильно!
По дорогам должны ездить только бронетехника, а также автомобили органов госбезопасности и правопорядка!
А народонаселение пусть ходит пешком за обочиной!

anticolonel 28 августа 2018 | 09:52

mikhail_spb_: Картузы пущай сымають и челом бьют!

elenaj1959 28 августа 2018 | 10:26

anticolonel: День опричника

seryj_wolk 28 августа 2018 | 10:02

mikhail_spb_: Дураки и дороги - вечная тема в рфии!

agamasat 28 августа 2018 | 10:28

seryj_wolk: нет, на россии все-так одна беда - дураки, которые превращают в дерьмо не только дороги, а все, к чему прикасаются.(

ivar1964 28 августа 2018 | 09:40

Для быстрой переброски техники к местам митингов, демонстраций, волнений, беспорядков, протестов. Майдан приводит в дрожь!

vasyakirin 28 августа 2018 | 09:44

ivar1964: уже на скорости 80км/ч танк не управляется на твердом покрытии, однако встречные автомобили не сложно будет закатать свежим асфальтом...

democ 28 августа 2018 | 09:43

Тяжёлой военной техникой да по свежему уложенному асфальту...

lager23 28 августа 2018 | 09:45

Правильно, товарищи, "Платон" содержит дороги в отличном состоянии 24 часа в сутки не для того, чтобы Армия мучалась!

leon0109 28 августа 2018 | 09:48

К чему вообще такие инициативы, тем паче траты? Мультика про супербронетехнику будет вполне достаточно)

rom8883 28 августа 2018 | 09:57

Экономия в ущерб дорожной безопасности.
Да и россиян приучить к танкам на улицах.

curhatuy6 28 августа 2018 | 10:31

rom8883: Да и поголовье снизится:(((

mamiluk 28 августа 2018 | 09:59

Да что там-разрешить бронетранспортёрам и танкам -давить холопов.

curhatuy6 28 августа 2018 | 10:06

Если до сегодняшнего дня народонаселение мечтало об асфальте. Теперь забудут, что это такое. Из воспоминаний: в 1991 Зубовская площадь после прохода танков выглядела как вспаханная полоса:(((

ly4_sveta 28 августа 2018 | 10:11

Дорог и так нет. Последние раздолбают.
Да и зачем дуракам дороги? Эти две беды
в России непобедимы. А дураки на дорогах,
да ещё и в военной форме?

yralez 28 августа 2018 | 10:12

Платон роттенбергам платить будут ?
Или в ихней шайке взаимозачеты ?.....за счет граждан..

hz6691 28 августа 2018 | 10:15

Вообще-то, по обычным дорогам бронетехника должна перевозиться на трейлерах. Только полные идиоты будут ее перегонять своим ходом.

sarbus 28 августа 2018 | 10:19

hz6691: ...думаю,полные идиоты здесь другие. Те,кто на всё это молча смотрит...

ss2020 28 августа 2018 | 10:20

hz6691: они про это о себе и заявляют, правда без вовкиной застенчивости, это странно!)))

ss2020 28 августа 2018 | 10:18

тогда шойгу должен носить САБЛЮ, а не кортик, ноги позволяю, 40 лет в кавалерии не шутка!)))

neyexo 28 августа 2018 | 10:29

Пусть Платон ставят и ездят.
Тарифы соответствующие

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 480 6 6170 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Microsoft заявил о новых хакерских атаках ГРУ против США Без всякого преувеличения, и Hudson, и IRI являются главными занозами для Кремля…

5 143 6 39236 21.08
Kсша, рф, хакеры, политика, мнения
Блоги

Илья Клишин диджитал-директор RTVI

Возникает сотрудник полиции и заявляет, что моя «акция» «не согласована» Я его спросил, запрещает ли закон просто класть цветы на улице. Он ответил (и я не шучу): если вы их как будто обронили, то нет…

5 104 6 33220 21.08
Kполиция, общество, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 176 6 16579 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 263 6 28494 22.08
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 73 6 8265 24.08
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 55 6 6556 27.08
Kистория, мнения
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 58 6 6909 24.08
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 56 6 6893 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 45 6 5748 24.08
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 789 6 101400 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 11043 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7233 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России Страна и властная вертикаль разучились самостоятельно жить и думать. Это всё напоминает птицу, которую вырастили в клетке, а потом выпустили на волю. Выживет? Скорее всего нет…

5 65 6 8772 08:48
Kкрым, путин, рф, политика, власть, общество, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 66 6 9106 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 379 6 53664 24.08
Kнемцов, литва, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Забайкалье совершено нападение на воинский эшелон Это случилось в ночь на понедельник…

5 44 6 43959
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 98 6 146306 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 263 6 28494 22.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 187 6 348493 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 262 6 132463 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7216797
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3633786

Сегодня в эфире