"Министерство обороны предлагает разрешить новой бронетехнике ездить по общим дорогам"

Отмечается, что это повысит эффективность выполнения гособоронзаказа и не приведёт к дополнительным расходам. Сейчас для испытаний на полигоны или для передачи в войска предприятия оборонки отправляют новые образцы техники различным транспортом, например, по железной дороге или по морю.