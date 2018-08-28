Россия усиливает своё присутствие в Средиземном море
Как сообщает «Коммерсантъ», туда направились два фрегата, которые по пути провели боевые учения. Кроме того, из Севастополя вышел ещё один корабль, оснащённый ракетами. Источники издания утверждают также, что на базу Хмеймим в Сирии переброшены зенитные комплексы «ТОР-М2».
Это самая крупная группировка России за всё время операции в Сирии. В минувшие выходные появилась информация, что Соединённые Штаты готовятся нанести новый удар по Сирии, если войска Башара Асада вновь применят химическое оружие. Впрочем, Пентагон это категорически отрицает.
Комментарии23
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zztop1960 28 августа 2018 | 09:35
Российские хакеры из группировки Fancy Bear пытались взломать почту митрополитов Константинопольской православной церкви (вселенского патриархата). Хакеры пытались получить доступ к переписке трех митрополитов: Варфоломея (в миру Михаил Самарас), Эммануила (Адамакис) и Элпидофора (Ламбриниадис), которые считаются ключевыми помощниками Варфоломея I. Именно они занимаются вопросами о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.
ajsenev 28 августа 2018 | 09:42
И не спрашивайте больше, почему надо повышать пенсионный возраст. Деньги на войнушку нужны.
gordy 28 августа 2018 | 10:05
"...туда направились два фрегата...."
Зеваки?
merelymy 28 августа 2018 | 10:17
Россия усиливает своё присутствие в Средиземном Мире.
Особенно численностью группировки: замков, дворцов, шале и других крутых единиц и многоярусных нулей.
taglit 28 августа 2018 | 09:43
zztop1960: путин готовится к местным выборам в России?!
neyexo 28 августа 2018 | 10:23
zztop1960:
это должно быть несложно.
Хочу отметить, что турецкое правительство признает Варфоломея лишь патриархом района Фенер.
А фактически кормовая база его в США - там у него много церквей.
vla7815 28 августа 2018 | 09:46
Блин !!!! Это так вова питерский выводит войска из Сирии ?????? Да ему нельзя верить ни одному его слову, ни одной букве !!!! И то, что он якобы собирается выдать в Сибири о смягчении пенсионного грабежа - уже сейчас можно догадаться, что это будет очередное его беспардонное вранье и обдурилово.
davi__koloradov 28 августа 2018 | 09:46
И деньги есть на эту порнографию.
timbuktu 28 августа 2018 | 09:47
между пенсиями для россиян и средиземным морем для себя кремль выбрал море
platonnekafrin 28 августа 2018 | 09:48
Мало, кто знает, что любимое животное нашего президента - серая крыса. Любимая притча - "Серая крыса и угол".
mikr 28 августа 2018 | 09:48
Думаю, что американцам сегодня не стоит устраивать очередное "применение химического оружия Асадом против своего народа". Они могут на этом потерять не только томагавки, но и те корабли и самолеты, которые их выпускают. И это им обойдется гораздо дороже чем в прошлый раз
vla7815 28 августа 2018 | 09:53
mikr: В прошлый раз обошлось около 400 убитых российских наемников.
lager23 28 августа 2018 | 09:56
mikr: дурак тот, кто считает своего противника идиотом!
vilingrad 28 августа 2018 | 09:58
mikr: Они могут на этом потерять не только томагавки"
Ты бы о себе подумал, томагавк безголовый. О пенсиях, о ценах в магазинах...
vincenttt 28 августа 2018 | 09:49
Шо, опять?!...Опять "адмирал кузнецов"?!...Или в этот раз каким-то другим ржавым корытом гопник вояка отравляет акваторию Средиземного моря?!
rom8883 28 августа 2018 | 09:53
И что такое два фрегата против хотя бы одной авианосной группы.
curious69_ 28 августа 2018 | 10:00
rom8883: Вы не понимаете.... Вон mikr ( см выше ) уже восхитился и обнадёжился российской МОЩЬЮ.
democ 28 августа 2018 | 10:01
rom8883: Кто его знает? Может у российских моряков есть такая маленькая, хитрая ракета, которая прошивает борта всей группе и возвращается назад, в Воронеж.
lager23 28 августа 2018 | 09:54
Вова делает всё возможное, чтобы в очередной раз наломать дров и конкретно получить по сусалам.... это его кредо не только в политике, экономике, но и в военном деле!
democ 28 августа 2018 | 09:55
Надеюсь хорошо подготовились? Все российские гражданские яхты и катера проверены и поставлены на учёт, и которые будут привлекаться для нужд военных в случае конфронтации? Или это только для автомобилистов придумали??
andre_klimov 28 августа 2018 | 10:03
democ:
Ну кто Вас за язык-то тянет? Не подсказывайте - неизвестно, во что они разовьют эту мысль...
vpu2011 28 августа 2018 | 10:09
Путин пытается меряться с Трампом у кого "флот" длиннее?
Так тут у росеи заранее проигрышная позиция.
sergo_25_26 28 августа 2018 | 10:15
Крайне необходимо еще увеличить группировки в Атлантическом и Тихом океане а так же в Антарктиде и в космосе. А кузя пусть бороздит просторы океанов под берегами Америки. Иначе удачи не видать.