Россия усиливает своё присутствие в Средиземном море

Как сообщает «Коммерсантъ», туда направились два фрегата, которые по пути провели боевые учения. Кроме того, из Севастополя вышел ещё один корабль, оснащённый ракетами. Источники издания утверждают также, что на базу Хмеймим в Сирии переброшены зенитные комплексы «ТОР-М2».

Это самая крупная группировка России за всё время операции в Сирии. В минувшие выходные появилась информация, что Соединённые Штаты готовятся нанести новый удар по Сирии, если войска Башара Асада вновь применят химическое оружие. Впрочем, Пентагон это категорически отрицает.