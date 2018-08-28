Чеченские силовики, по некоторым данным, массово задерживают подростков и проводят с ними многочасовые допросы
Чеченские силовики, по некоторым данным, массово задерживают подростков на улицах и проводят с ними многочасовые допросы. По крайней мере, об этом сообщает издание «Кавказский узел», ссылаясь на жителей Шалинского района. По их сведениям, уже были задержаны до 200 человек.
Рамзан Кадыров ранее говорил, что подростки получали указания из-за рубежа.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство», которая запрещена во многих странах, в том числе, в России.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 28 августа 2018 | 09:36
Очевидно, что чеченские подростки получают указания из-за рубежа прекрасной страны - от ЦРУ, Госдепа, Ми-6, Моссада и Абвера.
blackshard77 28 августа 2018 | 09:42
mikhail_spb_: новость смотрится просто чудесно, особено если не упоминать что неделю назад такие подростки 14-17 лет напали на четыре поста полиции.
gordy 28 августа 2018 | 09:59
Стращают?
prostovanya 28 августа 2018 | 09:40
Не даром чеченские силовики свой шаурма едят. Работают. С молодёжью...
eduard53 28 августа 2018 | 09:43
ИМХО, это - именно тот случай, про к-ый говорят: "Всё что ни делается - к лучшему".
Более убедительное втолкование чеченским подросткам, схваченным (видимо - в поисках госдеповских печенек), чтО представляет собой их кремлядский наместник, трудно придумать. Этот беспредел ещё аукнется - и местным полицаям-держимордам, и выше ...
lager23 28 августа 2018 | 09:50
Рамзан впопебанан... что мешает ему думать, но не мешает действовать на уровне животных инстинктов
krestianin_067rus Михаил Никитин 28 августа 2018 | 09:53
Сеют разумное, доброе, вечное...
stas12006 28 августа 2018 | 09:56
чечены - это не русские рабы.
они это унижение запомнят, а когда представится возможность отмстят - и это правильно!
rom8883 28 августа 2018 | 10:03
ИГИЛ против Кадырова-мусульманина?
curhatuy6 28 августа 2018 | 10:08
Посмотрим на скороварку у которой запаяли свисток. Тем более скороварка чеченского изготовления:)))
vladislav 28 августа 2018 | 10:15
Что-то я не припомню нормы в российском законодательстве, по которой можно допрашивать подростков без родителей. Алло, ГАРАНТ!