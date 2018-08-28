Чеченские силовики, по некоторым данным, массово задерживают подростков и проводят с ними многочасовые допросы

Чеченские силовики, по некоторым данным, массово задерживают подростков на улицах и проводят с ними многочасовые допросы. По крайней мере, об этом сообщает издание «Кавказский узел», ссылаясь на жителей Шалинского района. По их сведениям, уже были задержаны до 200 человек.

Рамзан Кадыров ранее говорил, что подростки получали указания из-за рубежа.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство», которая запрещена во многих странах, в том числе, в России.