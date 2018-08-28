Уборщицы экс-президента Аргентины отравились токсичным веществом после обыска в доме Кристины Фернандес де Киршнер

Когда женщины укладывали одежду и протирали шкафы в гардеробной, они почувствовали головокружение, сильный зуд в горле и проблемы с дыханием. Симптомы сохранялись в течение дня. Врачи пришли к выводу, что женщины контактировали с неким токсичным веществом.

Обо всём этом рассказал адвокат бывшего президента, не уточняя, что это могло быть за вещество. Кристину Фернандес де Киршнер обвиняют в коррупции.