Уборщицы экс-президента Аргентины отравились токсичным веществом после обыска в доме Кристины Фернандес де Киршнер
Когда женщины укладывали одежду и протирали шкафы в гардеробной, они почувствовали головокружение, сильный зуд в горле и проблемы с дыханием. Симптомы сохранялись в течение дня. Врачи пришли к выводу, что женщины контактировали с неким токсичным веществом.
Обо всём этом рассказал адвокат бывшего президента, не уточняя, что это могло быть за вещество. Кристину Фернандес де Киршнер обвиняют в коррупции.
Комментарии3
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sg98 28 августа 2018 | 09:18
Кто мог гоотвить покушение на Президента Аргентины. Только лживые английские ублюдки, не так давно развязавшие войну за аргентинские острова..
calorad 28 августа 2018 | 09:34
Рептилоид. Все понятно.
estamp 28 августа 2018 | 09:57
Киршнер сидела на Новичке?