Французские следователи сегодня допросят россиянина Александра Винника в Греции

Мужчину, который подозревается в ряде преступлений, требуют выдать США, Россия и Франция.

На допросе россиянина будут присутствовать французские судьи, а также полицейские или следователи. Как передает ТАСС, защита Винника сомневается, что французская сторона имеет право на такие действия.

Александр Винник был задержан в Греции по запросу американских властей в июле прошлого года. Его обвиняют в отмывании до 4 миллиардов долларов с помощью криптовалютной биржи. Выдать его также требуют Франция и Россия. Французская сторона обвиняет Винника в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки. Ранее греческий суд удовлетворил запрос Франции на экстрадицию, но адвокаты обвиняемого оспорили это решение. На родине в отношении Винника расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Суд ранее также постановил передать его в руки российских властей.

Окончательное слово по этому поводу остается за министром юстиции Греции. Он имеет право не руководствоваться судебными решениями на данный счет.

В мае этого года стало известно, что Винника хотели убить в греческой тюрьме. По словам источника РИА Новости, мужчину пытались отравить по заказу неизвестного человека из России.