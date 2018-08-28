В восточногерманском городе Хемниц произошли массовые беспорядки с участием ультраправых
Как сообщает местная пресса, к уличным протестам и столкновениям привело убийство 35-летнего немца, которое было совершено в минувшее воскресенье. По неподтверждённым сведениям, к этому причастны мигранты – арабы.
Комментарии3
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paulik69 28 августа 2018 | 09:33
По каким еще «неподтвержденным сведениям»? Германская полиция вполне официально сообщила: один головорез из Ирака, второй из Сирии, оба арестованы. Какие вам еще подтверждения?
jon 28 августа 2018 | 10:02
paulik69: По каким еще «неподтвержденным сведениям»?
))) Так, наверно, убийцы должны подтвердить свою вину. А если нет - так вроде пусть немцы идут лесом.
vpu2011 28 августа 2018 | 10:14
Арабы совершили убийство, а всё на что хватило немцев, это пошуметь с возмущением, да ещё и умудриться придать этому нацистский запах.