Береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно «Палладий» на выходе из порт Пуссана
На борту танкера находятся 15 членов экипажа. Как сообщает ТАСС, о ситуации проинформировано представительство МИДа вол Владивостоке. Ещё в начале лета моряки жаловались, что работодатель не выплачивает им зарплату.
Комментарии1
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andre_klimov 28 августа 2018 | 09:36
Конечно "находятся". Куда им деваться? Владелец не только до сих пор не выплатил причитающуюся зарплату, но и отказывается присылать документына списание экипажа, а значит и вернуться домойсамостоятельно им затруднительно, да и денег они тогда своих не увидят. Напомню, что судно было задержано в конце июня после того, как экипаж сам обратился с жалобой в портовую инспекцию Пусана из-за невыплаты зарплат.
Интересно, что как-то тихо по поводу судна "Севастополь", которое под следствием в том же Пусане. Судно внесено в американский блэклист за нарушение режима американских санкций и находится под следствием за нарушение санкций ООН против Северной Кореи.