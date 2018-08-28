Президент может сегодня объявить о смягчении грядущей пенсионной реформы
Президент может сегодня объявить о смягчении грядущей пенсионной реформы, — пишет интернет-издание «Проект». Это вполне вероятно, учитывая то, как Госдума реагировала на протест против повышения пенсионного возраста, — говорил в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта «Карнеги.ру» Александр Баунов.
Каким именно образом президент может смягчить реформу, издание «Проект» не уточняет.
Комментарии22
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arye_11 28 августа 2018 | 09:04
Ну, как "смягчение"...?
Вводить дорогим россиянам то все равно будут, но с вазелином.
Мяхше войдет.
vezdehod 28 августа 2018 | 09:15
После отдыха в Ткве, можно малость расслабится и побазарить о "пенсионной реформе".
kir_pich_101 28 августа 2018 | 09:05
Вошьдь снизойдет с Олимпа и все решит.
Надежа и опора народа.
Отец родной.
neyexo 28 августа 2018 | 09:54
kir_pich_101:
поскакал по Тыве и подобрел
или грибов наелся
trans 28 августа 2018 | 09:07
Все идет по плану - внесли в Госдуму наиболее жесткий вариант пенсионного закона, а сейчас несколько смягчат его, чтобы успокоить народ. И народ будет счастлив, и будет благодарить Путина за его доброту и заботу!!!
aleksandr39 28 августа 2018 | 09:10
Он и маршал и герой пенсионщик молодой .
savbensmb 28 августа 2018 | 09:11
"Вот приедет барин, барин нас рассудит..."
Предположу, что "рассудит" так: планку для женщин снизит до 60 и уменьшит шаг до полугода. И всё...
neyexo 28 августа 2018 | 09:11
Не соваться, если не при делах.
Это прерогатива правительства, оно уже все подготовило, Дума обсудила и почти утвердила
mikhail_spb_ 28 августа 2018 | 09:12
Уже, наверное, месяц все ждут, что прискачет нацдилер с голым торсом на белом коне и сообщит радостное решение.
А он всё не скачет, да не скачет.
Говорят, опять по тайге бродит один-одинёшенек, о народе думает.
Только верный маршал Шойга сопровождает его.
aleksandr39 28 августа 2018 | 09:16
mikhail_spb_: Прилетит вдруг волшебник ....на журавлях .
krysodav2 28 августа 2018 | 09:14
А как же обещание президента, пока ОН президернт, то повышаться пенсионный возраст не будет!
Как сказанул Песков "Верьте Путину"!
goga_s 28 августа 2018 | 09:16
стырим не 10 руб, а сначала - 5 руб.
Остальное......позже.
liliyask 28 августа 2018 | 09:36
goga_s: потом еще 15
yralez 28 августа 2018 | 09:16
Всем ограбленным будет оказана моральная поддержка ....в виде поздравления отца народов.
alexun 28 августа 2018 | 09:35
сначала поднять экономику и здравоохранение, снизить разницу в пенсиях для всех категорий и пр. и в последнюю очередь, если все получится - повышать пенсионный возраст. А наоборот - может и не получиться, тогда зря повышали...
croaker 28 августа 2018 | 09:40
Анонс благодеяний Вождя.
ivar1964 28 августа 2018 | 09:42
Отдохнул в Туве, поймал тайменя, подобрел, смягчился .... Эх, думает, кину и народу косточку! Добрый человек!
bor_borg 28 августа 2018 | 10:02
жлоб, этот ваш през
margo 28 августа 2018 | 10:07
Ждите спокойно, бараны.
Хозяин решит, стричь вас или вообще побрить к
чертовой матери!
rom8883 28 августа 2018 | 10:07
И тут выйдет Путин весь в белом, пообещает и... всё останется по старому.
curhatuy6 28 августа 2018 | 10:11
Хочется поспорить, но не буду. Расклад такой: 60 - 65 вместо 63 - 65. "Кушайте":)))
kruzalova 28 августа 2018 | 10:12
президент может.... есть такой рекламный слоган на полуфабрикатах "папа может!"...забавно... может может, а возможно - и не может)))