В Забайкалье совершено нападение на воинский эшелон

Это случилось в ночь на понедельник. Один из нападавших убит, есть раненые.

Всё случилось на железнодорожной станции в городе Петровск-Забайкальский. Военный открыл огонь по группе людей, которые пытались атаковать караул, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Там отметили, что одного из нападавших убили, несколько человек скрылись. Стрелявший военный действовал по уставу, отметили в пресс-службе. Не уточнив, что предшествовало нападению на воинский эшелон. К этому предположительно привёл конфликт военных с местными жителями. Они в кафе у вокзала отмечали день рождения одного из них. На станцию прибыл воинский эшелон. Солдаты зашли в кафе, где произошла ссора, рассказал глава администрации города Петровск-Забайкальский Александр Таранов агентству chita.ru. На военных напали с ножом, они побежали к эшелону, в вагон-госпиталь. Нападавшие ринулись за ними, часовой попытался их остановить. Предупредительный выстрел не подействовал, после чего часовой застрелил одного из местных жителей и одного ранил. РИА со ссылкой на источник в районной администрации сообщает о троих пострадавших местных жителях.

Убитый по данным ряда СМИ был связан с преступным миром. Он координировал криминальные группы в районе. Его товарищи также имеют отношение к криминалу.