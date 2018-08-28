В Забайкалье совершено нападение на воинский эшелон
Это случилось в ночь на понедельник. Один из нападавших убит, есть раненые.
Всё случилось на железнодорожной станции в городе Петровск-Забайкальский. Военный открыл огонь по группе людей, которые пытались атаковать караул, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Там отметили, что одного из нападавших убили, несколько человек скрылись. Стрелявший военный действовал по уставу, отметили в пресс-службе. Не уточнив, что предшествовало нападению на воинский эшелон. К этому предположительно привёл конфликт военных с местными жителями. Они в кафе у вокзала отмечали день рождения одного из них. На станцию прибыл воинский эшелон. Солдаты зашли в кафе, где произошла ссора, рассказал глава администрации города Петровск-Забайкальский Александр Таранов агентству chita.ru. На военных напали с ножом, они побежали к эшелону, в вагон-госпиталь. Нападавшие ринулись за ними, часовой попытался их остановить. Предупредительный выстрел не подействовал, после чего часовой застрелил одного из местных жителей и одного ранил. РИА со ссылкой на источник в районной администрации сообщает о троих пострадавших местных жителях.
Убитый по данным ряда СМИ был связан с преступным миром. Он координировал криминальные группы в районе. Его товарищи также имеют отношение к криминалу.
Комментарии47
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neyexo 28 августа 2018 | 09:03
Все правильно, кроме того, что ходить в кафе было не нужно, т.к. люди в карауле
ajsenev 28 августа 2018 | 09:03
Народ и армия едины!
vezdehod 28 августа 2018 | 09:11
В Забайкалье совершено нападение на воинский эшелон
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Где вы увидели "Нападение" на воинский эшелон? Солдафоны Трусливо рванули к составу под защиту караула.
sg98 28 августа 2018 | 09:24
vezdehod:
А ты, херой, остался бы с голыми руками против ужратых урок с ножами? Что то мне подсказывает что ты только в интернете такой смелый.
А вот часовому респект. Не побоялся в одиночку вступить в бой с озверелым стадом..
sceptik 28 августа 2018 | 09:57
sg98: //ужратых урок с ножами? //
В кафе, на вокзале "ужратые урки с ножами".
Чем занимается полиция местная? На рамки на входе в вокзал смотрит?
serge_moro 28 августа 2018 | 10:02
sg98: Бандиты местные и те становятся дебилами ,если они с ножами нападают на вооруженных автоматaми солдат.
zhnec07 28 августа 2018 | 09:39
vezdehod: ...Побежали к своим, а куда им нужно было бежать, в полицию что ль...?пишите, словно бредите...
noxepy_88 28 августа 2018 | 09:48
vezdehod: Слова не мальчика но мужа! Котик - берсерк! Вау!!!
piterjanis 28 августа 2018 | 09:21
neyexo: там не весь эшелон в карауле.
neyexo 28 августа 2018 | 10:19
piterjanis:
значит, могли пойти. И могли вернуться в состав, который охранялся. А раз охранялся - другие не должны были подходить
aleksandr39 28 августа 2018 | 09:07
Ополченцы начали процесс образования ЗНР (Забайкальская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
piterjanis 28 августа 2018 | 09:13
aleksandr39: Так на Донбассе ополченцы воюют против укро власти?
aleksandr39 28 августа 2018 | 09:18
piterjanis: В Донбассе воюют наемники-боевики -военные преступники из ОПГ " днр -лугандон " ,которых будут судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
piterjanis 28 августа 2018 | 09:23
aleksandr39: вопросов больше не имею.(с)
aleksandr39 28 августа 2018 | 09:40
alexsokol777: Боевики -наемники из ОПГ " днр -лугандон " это фашисты ,которых будет судить в Нюрнберге международный трибунал за преступления против человечности на териториии Украины .
alexsokol777 28 августа 2018 | 09:54
aleksandr39: :)))))
Ну и про нюрнберг вообще зачёт!
В нюрнберге ватников и колорадов осудили, сталинский режим что-ли?
Или всё таки фашистов и их шестёрок, в том числе хероев сала из упа и оун унсо, диаизии сс галичина и прочих тварей?
sir_sar 28 августа 2018 | 09:56
aleksandr39: Нюрнберг довольно грязный город. Никаких международных судов там нет и уже не будет.
Суды сейчас проходят на Донбассе. Где красавцы ополченцы судят фашизм, превращая его в удобрение.
paulik69 28 августа 2018 | 09:31
aleksandr39: Вот уж в Нюрнберге мы в ваших делах никак участвовать не станем. Сами, дети, сами!
zztop1960 28 августа 2018 | 09:50
piterjanis: Такиеже "ополченцы" как в Крыму.Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии с Севастополем признал, что в Крыму орудовали российские военные.
Хотя ранее Россия открещивалась от присутствия российских армейцев на полуострове, после аннексии Крыма президент РФ начал говорить об этом открыто.
"За спиной сил самообороны Крыма, конечно, стали наши военнослужащие. Они действовали очень конкретно, но профессионально. Другим способом обеспечить волеизъявление крымчан было невозможно", - заявил Путин. По словам Путина, российских военных было около 20 тысяч
tiridas 28 августа 2018 | 09:25
aleksandr39: Рагуля, а правда, что бандерлятинам вчера венгры наваляли на комиссии Украина-нато? )))
zhnec07 28 августа 2018 | 09:42
aleksandr39: В каждый раз пишите одну и ту же глупость...? какой процесс по-вашему начался в США, где чуть ли ни каждый день граждане крошат граждан из автоматического оружия...? при чем дети...
aleksandr39 28 августа 2018 | 09:45
zhnec07: Ты имеешь ввиду детей в Чечне которые напали на ментов ?
mikhail_spb_ 28 августа 2018 | 09:09
То есть это не солдаты агрессивного блока НАТО совершили нападение?
Ну с местным народонаселением-то наша рабоче-крестьянская красная армия всегда справлялась.
alexsokol777 28 августа 2018 | 09:38
mikhail_spb_: То есть это не солдаты агрессивного блока НАТО совершили нападение?
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Шиз, ты прочитанное с пераого раза не понимаешь?
Преступники, гопники совершили нападение, а не солдаты.
не 100р, а 10 000, не в лотерею, а в карты, и не выигрпл, а проиграл ?
piterjanis 28 августа 2018 | 09:10
Молодцы солдаты,если действовали по уставу
aleksandr39 28 августа 2018 | 09:14
А что вояки делали в кафе , водку пили или где ?
piterjanis 28 августа 2018 | 09:18
aleksandr39: за водой зашли и т.д Имеют право.
aleksandr39 28 августа 2018 | 09:25
piterjanis: Ополченцы напали на эшелон так как в музее Забайкалья не продавали "Буки " и "Грады " необходимые для борьбы за ЗНР (Забайкальская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
zztop1960 28 августа 2018 | 09:55
piterjanis: Молодцы солдаты,если действовали по уставу ????? В чём молодцы ? Нажрались , наверное, и начали блатовать и получили ответку от местных
venmud 28 августа 2018 | 09:11
Значит флаг приморских партизан подхватили забайкальские. Так и до Воронежа доберутся. Ни на что не намекаю. Режим воздержания блюду.
yralez 28 августа 2018 | 09:14
Беременные бабы и малолетки особенно опасны.
Их принадлежность к криминалу вообще не вызывает сомнений.
noxepy_88 28 августа 2018 | 09:52
yralez: Неужто опаснее хохлов?
yralez 28 августа 2018 | 10:14
noxepy_88: : гораздо опаснее, зачем же особо приказано в них стрелять ?
pravdatut 28 августа 2018 | 09:15
Зачем такое длинное название города, через черточку?
protoukrop 28 августа 2018 | 09:20
На такое безумие в забайкайле способны только местные азиатские дикари. Не дошла еще до украин России цивилизация.
tiridas 28 августа 2018 | 09:37
protoukrop: "Обозреватель американского телеканала CNN Джилл Догерти.
"Все это наносит большой вред журналистике. И в конце концов это наносит вред Украине и бьёт по доверию к ней во всём мире.
Думаю, это настоящая дикость, которая в конечном итоге наносит вред тем, кто все это организовал", - заявил он.
Вечером 29 мая появились сообщения об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, бежавшего из варварской России на Украину".
jaga_jaga 28 августа 2018 | 09:29
Сдается мне, что все совсем не так там было. Сыр-бор начался из-за того,что местные военным "подсказали", чтоб они гнали китайцев на х...Пока вояки не одупляют, что китайский дракон их сожрет
lager23 28 августа 2018 | 09:38
Прапор из эшелона пошёл искать приключения на свой зад к местным, и у него это славно получилось!!!
Страна гопников полна неожиданностей, либо в карман власть залезет, либо рукопашный бой в подворотне, и только в Чечне порядок, как на кладбище!
curious69_ 28 августа 2018 | 09:43
//Он координировал криминальные группы в районе. Его товарищи также имеют отношение к криминалу.//
Вот что интересно... Откуда постоянные криминальные группы и чем они занимаются в НИЩЕМ сибирском районе? Вот такая благодать и стабильность в путинской рашке . А часовой действовал правильно ,защитив своих товарищей за которыми бежала толпа ублюдков ножами. Если это враньё ,то на совести ЖУРНАЛЮГ ,первыми донесшими эту историю.
juruyivanovich 28 августа 2018 | 09:45
Жаль, что часовой только одного подстрелил. Был хороший повод чесануть очередью по уркам.
В борьбе с преступными сообществами следует ориентироваться на практику Родриго Роа Дутерте.
wuwer 28 августа 2018 | 09:54
juruyivanovich: Ну да...у нас же в солдаты только из марсиан набирают
Что солдаты...что местные...все одной породы
Только они каждый под своим паханом шестерят
Местами , в погонах поотморозистее будут...ибо прикрываются властью
vetsurgeon 28 августа 2018 | 09:54
солдаты по уставу расстреляли безоружное гражданское население. нормал.
bor_borg 28 августа 2018 | 09:57
бандитские разборки.
vvs7651 28 августа 2018 | 10:00
Налицо обычная разборка. Между местными и прибывшими военными.
Одни применили нож. Другие ответили огнестрелом...
Никакого отношения к "действиям караула по уставу" не имеет. Но именно так будет представлено и спишется...
gus13 28 августа 2018 | 10:03
Солдатики на местное АУЕ напоролись.
gus13 28 августа 2018 | 10:07
Солдатики на местное АУЕ напоролись. Это им не Москва, тут дикие нравы.
payalnick 28 августа 2018 | 10:29
Вот кто Герой России! А не Сергей Кириенко