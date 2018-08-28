Роспотребнадзор дал рекомендации по весу школьного портфеля

Вес портфеля без школьных учебников должен составлять не более 700 граммов для учеников начальной школы и не более килограмма – средней и старшей школы. Такие рекомендации даёт Роспотребнадзор. Рюкзаки для детей младшего возраста должны иметь устойчивую спинку, все портфели должны быть оснащены светоотражающими элементами.