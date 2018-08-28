Роспотребнадзор дал рекомендации по весу школьного портфеля
Вес портфеля без школьных учебников должен составлять не более 700 граммов для учеников начальной школы и не более килограмма – средней и старшей школы. Такие рекомендации даёт Роспотребнадзор. Рюкзаки для детей младшего возраста должны иметь устойчивую спинку, все портфели должны быть оснащены светоотражающими элементами.
Комментарии2
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aleks50 Алексей Клубников 28 августа 2018 | 08:50
А с учебниками может быть и неподъёмным.
sasass 28 августа 2018 | 09:01
Теперь ничего не получиться из-за санкции - из собственной рогожи будут шить , тут уже не до весу будет ...