Около 17,5 тысяч выпускников российских вузов предпочли контрактную службу срочной
Эта статистика за последние 3 года, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он напомнил, что сейчас почти во всех войсках есть научные роты. В них очень высокий конкурс – 25 человек на место.
Комментарии1
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traxau_okurka 28 августа 2018 | 08:49
Ну дык, в позор, называемый российской армией, можно идти только за деньги. Не задаром же кишки разбрасывать в Сирии и Даунбассе.