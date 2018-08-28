Число случаев получения взяток в этом году выросло на 10 процентов

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на анализ данных Генеральной прокуратуры. Больше всего взяткополучателей на Чукотке и в Республике Коми, а взяткодателей – в Калмыкии и Чечне. Согласно подсчётам, на каждый миллион россиян приходятся 24 человека, уличённых в причастности ко взяткам.