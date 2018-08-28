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08:46, 28 августа 2018

Число случаев получения взяток в этом году выросло на 10 процентов

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на анализ данных Генеральной прокуратуры. Больше всего взяткополучателей на Чукотке и в Республике Коми, а взяткодателей – в Калмыкии и Чечне. Согласно подсчётам, на каждый миллион россиян приходятся 24 человека, уличённых в причастности ко взяткам.

Комментарии

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jblack2 28 августа 2018 | 08:53

Инфляция...

ajsenev 28 августа 2018 | 09:01

Не верю! Цифра явно занижена!

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