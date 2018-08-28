Президент США Дональд Трамп решил отметить визит госсекретаря Майкла Помпео в КНДР. Это произошло после того, как ему передали письмо от заведующего отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ин Чхоля. По данным газеты «Вашингтон Пост», Трампу показалось, что послание было написано в агрессивной форме. Содержание письма при этом не приводится.