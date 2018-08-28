Трамп решил отметить визит госсекретаря Майкла Помпео в КНДР
Президент США Дональд Трамп решил отметить визит госсекретаря Майкла Помпео в КНДР. Это произошло после того, как ему передали письмо от заведующего отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ин Чхоля. По данным газеты «Вашингтон Пост», Трампу показалось, что послание было написано в агрессивной форме. Содержание письма при этом не приводится.
Комментарии2
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oldmen56 28 августа 2018 | 08:56
Отметить? Выпил что ли?
i_c_e 28 августа 2018 | 08:58
Трамп ведь ни пионером, ни комсомольцем не был — как ему понять письмо заведующего отделом единого фронта Трудовой партии который, подозреваю, в Швейцариях не учился. Какой-нибудь корейский эквивалент «Будь готов!» или «Рот фронт!» неподготовленного может и испугать.