Миссия ОБСЕ проведет мониторинг режима перемирия на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана

Миссия ОБСЕ сегодня проведет мониторинг режима перемирия на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба МИД непризнанной республики.

Мониторинг будет проходить со стороны Азербайджана и непризнанной республики Нагорного Карабаха. В группы наблюдателей войдут представители председателя ОБСЕ, а также их помощники.

Мониторинговой группе предстоит оценить ситуацию в регионе, где в начале апреля 2016 года произошла самая крупная эскалация карабахского конфликта с момента заключения перемирия. Ереван тогда сообщил о наступательных действиях азербайджанской стороны, при этом в Баку заявили об обстрелах со стороны военных сил Армении. Каждая сторона сообщила о десятках погибших. 5 апреля того же года при содействии Москвы стороны договорились о приостановке военных действий, однако нарушения продолжались вплоть до середины мая того же года. С того момента крупных столкновений в регионе не случалось.

Представители Нагорного Карабаха выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.