В восточногерманском городе Хемниц произошли массовые беспорядки с участием ультраправых
Как сообщает местная пресса, к уличным протестам и столкновениям привело убийство 35-летнего немца, которое было совершено в минувшее воскресенье. По неподтверждённым сведениям, к этому причастны мигранты – арабы.
Комментарии2
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moisha_pid 28 августа 2018 | 08:47
Не пойму причём здесь ультраправые, когда "гости" убивают хозяев! Молодцы немцы, мы вас поддерживаем на все 100%!
perestarok 28 августа 2018 | 08:59
Наверное немец плохо себя вёл, кричал: "Хайль Аллах!" ?